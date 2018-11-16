Кейт Миддлтон поразила своим удивительным платьем цвета морской волны

Фото: коллаж РБК-Украина

Супруги посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую недавно признали четвертой по популярности королевской особой в мире, вместе со своим мужем принцем Уильямом присоединились к очень важной акции в Великобритании. Об этом сообщает издание Whatkatewore.

Речь идет о социальном проекте Anti-Bullying Week, который должен привлечь внимание общественности к проблеме буллинга в школах.

Фото: Getty Images

Супруги посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с травлей и запугиванием детей в Интернете.

Фото: Getty Images

Кейт облачилась в короткое платье цвета морской волны от британского бренда Emilia Wickstead. Также на герцогине были черные лодочки от Jimmy Choo.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон поразила всех своим платьем во время торжественного приема.

Ранее стало известно, что племяннику герцогини Кембриджской дали королевское имя.

Напомним, не так давно Меган Маркл, герцогиня Сассекская, появилась на публике в грязных колготках.

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Видео: РБК-Украина