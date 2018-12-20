ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II

Lite » Звезды 20.12.2018 - 14:54
Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II
Фото королевской семьи (instagram.com/theroyalfamily)

Члены королевской семьи попали в объективы папарацци, когда прибывали во дворец

В среду, 19 декабря королевская семья по традиции побывала на приеме у Елизаветы II в Букингемском дворце. Рождественский обед посетили дети, внуки и правнуки королевы, а также ее ближайшие родственники. Мероприятие было закрытым, однако папарацци удалось сделать несколько снимков монарших особ, когда они прибывали во дворец.

В объективы фотографов попали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Отметим, что герцог Кембриджский был за рулем своего автомобиля, Кэтрин расположилась на переднем сиденье, а на заднем устроились дети пары вместе с няней: пятилетний принц Джордж и шестилетняя принцесса Шарлотта. Семимесячный принц Луи остался дома - он еще слишком мал для таких мероприятий.

Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II

Скриншот поста (instagram.com/thecambridgespage)

Не пропустили семейный сбор и герцоги Сассекские. Принц Гарри также был за рулем, а рядом с ним сидела его беременная супруга Меган Маркл.

Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II

Скриншот поста (instagram.com/katemiddletonbrazil)

Также на традиционный рождественский обед прибыли дети Елизаветы II принц Эндрю, принцесса Анна и их отец, 97-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский. В числе первых приехала 30-летняя принцесса Беатрис. Принц Чарльз, как отметили зарубежные СМИ, прибыл на прием без супруги Камиллы. 

Отметим, что на рождественский обед Елизаветы II и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл надели платья, в которых уже появлялись на публике.

Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы IIСкриншот поста (instagram.com/katemiddletonbrazil)

Так, выбор герцогини Кембриджской пал на платье от Stella McCartney кораллового отттенка. В нем герцогиня Кэтрин впервые была замечена в 2011 году на приеме в честь 90-летия принца Филиппа. 

Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II

Скриншот поста (instagram.com/thecambridgespage)

Герцогиня  Сассекская выбрала черное платье с цветочным рисунком от Erdem из коллекции 2015 года. В этом наряде она снималась в телешоу The Today Show два года назад.


Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II
Скриншот поста (instagram.com/harryluvsmeghan)

Напомним, ранее мы сообщали, что члены британской королевской семьи Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли найти общий язык и едва переносят общество друг друга. Приближенные к королевской семье отмечают, что герцогини якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров, а однажды Меган даже довела Кейт до слез.

Мы также писали  о том, что источник из окружения британской королевской семьи рассказал, что из-за поведения новоиспеченной герцогини ей дали довольно грубое прозвище во дворце - Меган прозвали "монстром Маркл".

Кстати, Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, также как и принц Гарри с Меган Маркл снялись для рождественских открыток.

Видео: (video.rbc.ua)

Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез: герцогини не сошлись характерами Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми снялись для рождественской открытки
Новости Украины Кейт МиддлтонЕлизавета IIМеган Марклпринц Гарри
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь