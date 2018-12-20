Принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II

Фото королевской семьи (instagram.com/theroyalfamily)

Члены королевской семьи попали в объективы папарацци, когда прибывали во дворец

В среду, 19 декабря королевская семья по традиции побывала на приеме у Елизаветы II в Букингемском дворце. Рождественский обед посетили дети, внуки и правнуки королевы, а также ее ближайшие родственники. Мероприятие было закрытым, однако папарацци удалось сделать несколько снимков монарших особ, когда они прибывали во дворец.

В объективы фотографов попали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Отметим, что герцог Кембриджский был за рулем своего автомобиля, Кэтрин расположилась на переднем сиденье, а на заднем устроились дети пары вместе с няней: пятилетний принц Джордж и шестилетняя принцесса Шарлотта. Семимесячный принц Луи остался дома - он еще слишком мал для таких мероприятий.

Скриншот поста (instagram.com/thecambridgespage)

Не пропустили семейный сбор и герцоги Сассекские. Принц Гарри также был за рулем, а рядом с ним сидела его беременная супруга Меган Маркл.

Скриншот поста (instagram.com/katemiddletonbrazil)

Также на традиционный рождественский обед прибыли дети Елизаветы II принц Эндрю, принцесса Анна и их отец, 97-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский. В числе первых приехала 30-летняя принцесса Беатрис. Принц Чарльз, как отметили зарубежные СМИ, прибыл на прием без супруги Камиллы.

Отметим, что на рождественский обед Елизаветы II и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл надели платья, в которых уже появлялись на публике.

Скриншот поста (instagram.com/katemiddletonbrazil)

Так, выбор герцогини Кембриджской пал на платье от Stella McCartney кораллового отттенка. В нем герцогиня Кэтрин впервые была замечена в 2011 году на приеме в честь 90-летия принца Филиппа.

Скриншот поста (instagram.com/thecambridgespage)

Герцогиня Сассекская выбрала черное платье с цветочным рисунком от Erdem из коллекции 2015 года. В этом наряде она снималась в телешоу The Today Show два года назад.





Скриншот поста (instagram.com/harryluvsmeghan)

Напомним, ранее мы сообщали, что члены британской королевской семьи Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли найти общий язык и едва переносят общество друг друга. Приближенные к королевской семье отмечают, что герцогини якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров, а однажды Меган даже довела Кейт до слез.

Мы также писали о том, что источник из окружения британской королевской семьи рассказал, что из-за поведения новоиспеченной герцогини ей дали довольно грубое прозвище во дворце - Меган прозвали "монстром Маркл".

Кстати, Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, также как и принц Гарри с Меган Маркл снялись для рождественских открыток.

Видео: (video.rbc.ua)