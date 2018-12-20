Меган Маркл получила неприятное прозвище во дворце

Фото: Меган Маркл (royal.uk)

У герцогини натянутые отношения с ассистентами и другими работниками дворца

В последнее время в прессе все чаще обсуждается сложный характер супруги принца Гарри Меган Маркл, а также ее натянутые отношения с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон и постоянные нарушения королевского протокола. Источник из окружения британской королевской семьи рассказал, что из-за поведения новоиспеченной герцогини ей дали довольно грубое прозвище во дворце, сообщает Vanity Fair.

По словам информатора, Меган прозвали "монстром Маркл" за черствость по отношению к работникам и представителям дворца.

Утверждается, что герцогиня, которую поначалу воспринимали, как "глоток свежего воздуха во дворце", в итоге оказалась сущим кошмаром. Она выставляет непомерные требования, придумывает новые правила и доводит всех своими капризами. А влюбленный принц Гарри полностью поддерживает свою жену.

Сотрудники дворца не скрывают от прессы раздражения тем, что "герцогиня просыпается, когда в Калифорнии пять утра" (около часа дня по лондонскому времени, - прим. ред.), пишет инструкции и требует их выполнения".

Фото: Getty Images

Однако сама беременная Меган никак не реагирует на шумиху в прессе и продолжает появляться на публике как с супругом, так и одна. Похоже, что принц Чарльз не зря назвал свою невестку "вольфрамом" - у нее действительно стальные нервы и твердый характер.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (twitter.com/MeadhbhMcGrath)

Напомним, ранее мы сообщали, что члены британской королевской семьи Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли найти общий язык и едва переносят общество друг друга. Приближенные к королевской семье отмечают, что герцогини якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров, а однажды Меган даже довела Кейт до слез.

Отметим, что в последнее время пресса пытается поссорить Кейт и Меган — обсуждает, как плохо герцогини ладят. Они не комментируют подобные разговоры, но известно, что скоро перестанут жить по соседству, так как Маркл переезжает с принцем Гарри в загородную резиденцию — Фрогмор-хаус в Виндзоре. Там вместе с супружеской парой будет жить мама Меган, 62-летняя Дория Рагланд.

Кстати, на днях Меган Маркл, которая беременна первенцем, вышла в свет и продемонстрировала эффектный образ. 37-летняя герцогиня Сассекская посетила дом престарелых в Лондоне - Brinsworth House.

Видео: (video.rbc.ua)