Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми снялись для рождественской открытки

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (instagram.com/kensingtonroyal)

На фото запечатлены все трое подросших детей королевской пары

Кенсингтонский дворец поделился новым официальным снимком Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми. Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте дворца.

На нем герцог и герцогиня Кембриджские позируют на лежащем бревне с детьми -принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Все они одеты в простую повседневную одежду. Фотография была сделана в их семейном поместье Анмер-Холл в графстве Норфолк известным фотографом Мэттом Портеусом.

Этот кадр станет рождественской открыткой, которую монархи будут рассылать близким к Рождеству.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

"Поработать с герцогом и герцогиней Кембриджской – честь для меня. Запечатлеть моменты веселья и отдыха такой потрясающей семьи – большая привилегия", – написал фотограф.

Снимок сделан еще осенью, но и на нем видно, насколько подрос младший сын Кейт и Уильяма Луи.

Было опубликовано также и фото принца Гарри и Меган Маркл. Отмечается, что снимок был сделан в день их свадьбы во время приема во Фрогмор-Хаус. Он также будет использоваться в качестве открытки на Рождество.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, что Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы блистала на приеме во дворце. За несколько недель до праздника в Букингемском дворце традиционно проходит дипломатический прием с участием членов британской королевской семьи.

Ранее мы сообщали, как празднуют Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям. Мама герцогини рассказала, что больше всего ждут этого праздника принц Джордж и принцесса Шарлотта. По традиции, родители Кейт покупают сразу несколько елок, одну из которых наряжают внуки.

Кстати, Меган Маркл показала округлившийся животик на церемонии The Fashion Awards 2018.

Видео: РБК-Украина