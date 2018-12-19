Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез: герцогини не сошлись характерами

Видео: Кейт Міддлтон і Меган Маркл неприязно ставляться одна до одної - ЗМІ (youtube.com/ТСН)

Члены британской королевской семьи Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли найти общий язык и едва переносят общество друг друга. Об этом сообщают британские СМИ, говорится в сюжете ТСН.

Приближенные к королевской семье отмечают, что герцогини якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров.

Отмечается, что у герцогини Сассекской очень непростой характер. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. Это произошло во время примерки платья для дочери Миддлтон Шарлотты.

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Напряженные отношения между Меган и Кейт отобразились и на их мужьях, братьях Гарри и Уильяме. Они стали намного прохладнее друг к другу, чем раньше. Хотя некоторые предполагают, что разлад произошел как раз таки между братьями, из-за чего ухудшились отношения и между их супругами.

Фото: принцы Уильям и Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Из-за напряженности между герцогинями принц Гарри с женой отказались праздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Фото: королевская семья (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, ранее Кейт Миддлтон впервые высказалась о будущем ребенке Меган Маркл, который появится на свет весной следующего года.

Мы также сообщали, как празднуют Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям. Мама герцогини рассказала, что больше всего ждут этого праздника принц Джордж и принцесса Шарлотта. По традиции, родители Кейт покупают сразу несколько елок, одну из которых наряжают внуки.

Отметим, что в последнее время пресса пытается поссорить Кейт и Меган — обсуждает, как плохо герцогини ладят. Они не комментируют подобные разговоры, но известно, что скоро перестанут жить по соседству, так как Маркл переезжает с принцем Гарри в загородную резиденцию — Фрогмор-хаус в Виндзоре. Там вместе с супружеской парой будет жить мама Меган, 62-летняя Дория Рагланд.

Видео: (video.rbc.ua)