Принци Гаррі та Вільям з дружинами побували на різдвяному обіді Єлизавети II

Фото королівської родини instagram.com/theroyalfamily)

Члени королівської родини потрапили в об'єктиви папараці, коли прибували у палац

У середу, 19 грудня королівська сім'я за традицією побувала на прийомі у Єлизавети II в Букінгемському палаці. Різдвяний обід відвідали діти, онуки і правнуки королеви, а також її найближчі родичі. Захід був закритим, однак папараці вдалося зробити кілька знімків монарших осіб, коли вони прибували у палац.

В об'єктиви фотографів потрапили принц Вільям і Кейт Міддлтон. Зазначимо, що герцог Кембриджський був за кермом свого автомобіля, Кетрін розташувалася на передньому сидінні, а на задньому влаштувалися діти пари разом з нянею: п'ятирічний принц Джордж і шестирічна принцеса Шарлотта. Семимісячний принц Луї залишився вдома - він ще занадто малий для таких заходів.

Скріншот поста (instagram.com/thecambridgespage)

Не пропустили сімейний збір і герцоги Сассекські. Принц Гаррі був за кермом, а поруч з ним сиділа його вагітна дружина Меган Маркл.

Скріншот поста (instagram.com/katemiddletonbrazil)

Також на традиційний різдвяний обід прибули діти Єлизавети II принц Ендрю, принцеса Анна і їх батько, 97-річний принц Філіп, герцог Единбурзький. У числі перших приїхала 30-річна принцеса Беатріс. Принц Чарльз, як зазначили зарубіжні ЗМІ, прибув на прийом без дружини Камілли.

Зазначимо, що на різдвяний обід Єлизавети II і Кейт Міддлтон, і Меган Маркл наділи сукні, в яких вже з'являлися на публіці.

Скріншот поста (instagram.com/katemiddletonbrazil)

Так, вибір герцогині Кембриджської упав на плаття від Stella McCartney коралового відтінку. У ньому герцогиня Кетрін вперше була помічена в 2011 році на прийомі на честь 90-річчя принца Філіпа.

Скріншот поста (instagram.com/thecambridgespage)

Герцогиня Сассекська вибрала чорне плаття з квітковим малюнком від Erdem з колекції 2015 року. У цьому вбранні вона знімалася в телешоу The Today Show два роки тому.





Скріншот поста (instagram.com/harryluvsmeghan)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени британської королівської сім'ї Кейт Міддлтон і Меган Маркл так і не змогли знайти спільну мову і ледь переносять суспільство один одного. Наближені до королівської сім'ї відзначають, що герцогині нібито не можуть налагодити відносини з-за занадто різних характерів, а одного разу Меган навіть довела Кейт до сліз.

Ми також писали про те, що джерело з оточення британської королівської родини розповів, що із-за поведінки новоспеченої герцогині їй дали досить грубе прізвисько в палаці - Меган прозвали "монстром Маркл".

До речі, Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми, також як і принц Гаррі з Меган Маркл знялися для різдвяних листівок.

Відео: (video.rbc.ua)