Прикрылась одной подушкой: падчерица Потапа поделилась пикантным фотосетом из спальни

Падчерица Потапа, 22-летняя Наталья Горовая – дочь экс-супруги рэпера от первого брака Ирины Горовой, вместе с мамой и отчимом трудится над их общим проектом – она помагает родителям в продюсерском центре "MOZGI Entertainment". Девушка довольно успешно ведет собственную страницу в Instagram. А число ее подписчиков превышает 30 тыс. Она старается подогревать интерес фолловеров весьма пикантными снимками и не стесняется размещать фото в белье. А на днях Наталья присоединилась к набирающему популярности звездному флешмобу и показала фото, на котором позирует с подушкой вместе платья.

Приемная дочь Потапа сделала целую серию пикантных кадров из спальни, на которых "примерила" подушку, зафиксировав ее поясом на талии. Девушка решила разнообразить свой оригинальный лук: надела обувь на каблуке, добавила аксессуары и даже пошла дальше – предложила собственный вариант наряда с одеялом. Она позирует в своей спальне на фоне кровати, а также в гостиной.

Подписчики девушки принялись нахваливать ее оригинальный образ и посчитали, что домашний пикантный лук очень к лицу Наталье.

Наталья Горовая (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Горячая! Приемная дочь Потапа устроила жаркий фотосет в белье

Бомба

Пушка

Натали, ты секси леди

Мода 2020

Даже так, все равно красотка

Топчик, очень красиво

Идеальный лук

Оочень красивая

Клевая

Скриншот комментариев

Ранее с подушкой вместо платья сфотографировалась и 15-летняя дочь Оли Поляковой, Маша Полякова. Девушка вызвала настоящий фурор в сети своим необычным луком. К ней присоеденилась и украинская гимнастка Анна Ризатдинова.