Любимое фото: падчерица Потапа взбудоражила сеть снимком в белье

Фото: Наталья и Ирина Горовая, Андрей Потапенко (instagram.com/natashka.gorovaya)

Девушка показала свои знаковые татуировки и рассказала их историю появления

Дочь экс-супруги продюсера и рэпера Потапа Ирины Горвой, его падчерица Наталья, которую он с двух лет воспитывает как родную, раззадорила сеть снимком в белье. Девушка опубликовала в Instagram провокационное фото в лифчике с прозрачными вставками и похвасталась своими татуировками.

Она частично показала свои рисунки на теле и предложила задать ей вопросы о них, на котрые с удовльствием отвечала в комментариях.

"Любимое мое фото. Хочу оставить здесь. Есть какие-то вопросы о тату? Задавай", - написала она на своей страничке в фотоблоге.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

Конечно же, подписчики 20-летней Натальи воспользовались таким шансом и расспросили ее о смысле тату, а также поинтересовались о табу девушки.

Приемная дочь Потапа рассказала, что на данный момент на ее теле красуется 29 рисунков, а первую татуировку она сделала в 16 лет, причем это были даты рождения ее папы и мамы.

На вопрос о самом значимом рисунке девушка ответила: "Все они очень важны для меня. Каждая из них - частичка меня. Они были набиты в значимые моменты для меня. Некоторые из них я посвятила важным для меня людям… Это моя история. Все любимые. Но на данный момент самое - You. Много смысла и душевности вложила в эту тату".

Фото: Наталья и Ирина Горовая, Потап и Андрей Потапенко (instagram.com/natashka.gorovaya)

Касательно табу, Наталья заявила, что никогда не набьет рисунок на спине, лице, ягодицах и бедрах. Также она отметила, что боялась делать первую наколку, но захлестнувшие в процессе эмоции полностью нейтрализовали все страхи и сомнения.

Ранее дочь Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая похвасталась отдыхом на солнечной Ямайке, куда отправилась с мамой и младшим братом Андреем, сыном продюсера. Девушка отметила, что любит путешествовать с мамой, ведь они общаются как подруги.

Кстати, сын Потапа и Ирины Горовой часто проводит время со звездным папой, причем они всегда выбирают активные и даже экстремальные занятия. Так, Андрей успел покататься на картингах под чутким руководством отца, а также почувствовал себя настоящим космонавтом.

Кроме того, Потап привил мальчику любовь к баскетболу. Сам он просто обожает эту игру и не упускает возможности забросить мяя в кольцо. Рэпер похвастался своим последним спортивным достижением – победой в баскетбольном турнире вместе с командой.