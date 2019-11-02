Горячая! Приемная дочь Потапа устроила жаркий фотосет в белье

Наталья Горовая вместе с Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Девушка засветила аппетитные формы

Падчерица Потапа и дочь Ирины Горовой, Наталья Горовая не прочь устроить горячий фотосет в бикини с мамой, ведь они выгладят, словно сестры и сумели выстроить близкие доверительные отношения. Но девушка не откажется от домашних фотосессий в белье – она с удовольствием демонстрирует результаты похудения, а недавно даже похвасталась растяжкой и впечатлила шпагатом. Теперь же девушка решила покорить подписчиков в Instagram горячим фотосетом в лифчике и трусиках.

Наталья набросила на верх стильный тренч нараспашку, дополнила соблазнительный образ трендовым головным убором – кепи и обула массивные ботинки. Вместо подписи она решила оставить строки хита Джамалы – "Крила", правда, кому они посвящены, предпочла умолчать.

"Чому ти обрав мене і цей дивний шлях зі мною…" - подписала горячие аматорские фото девушка. Она призналась, что сделала снимки с помощью таймера, сразу отметая все вопросы об авторстве пикантного фотосета.

Наталья Горовая (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Комментаторы оценили фигуру падчерицы Потапа и не смогли оставить Наталью без комплиментов. На все лестные комментарии девушка ответила благодарностью.

Наталья Горовая (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Какая секси

Наташа, зачем так красиво, сплошная эстетика

Красотка

Какая же ты красивая, прям налюбоваться не могу

Бомба

Ти просто супер

Красотка невероятная

Оу, горячая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап отправился с Настей Каменских в Мексику. Пара регулярно балует поклонников яркими снимками с побережья океана.