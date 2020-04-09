Мой лук на карантин: 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядом

Девушка приняла участие в новом "модном" челлендже
Карантин продолжается уже третью неделю, и как минимум до 24 апреля всем предстоит еще оставаться дома на самоизоляции. У многих уже заканчивается фантазия, чем бы таким заняться и как развлечь детей, включая и звезд шоу-бизнеса. Оле Поляковой повезло немного больше - ведь она с семьей живут в частном доме, что позволяет им гулять во дворе и окрестностях и даже отправляться на верховые прогулки - обе ее дочки занимаются верховой ездой и неплохо держатся в седле.
Старшая дочь певицы, 15-летня Маша уже и сама довольно популярная блогерша. Девушка интригует поклонников загадочными намеками на свою личную жизнь и радует эффектными кадрами из старых и новых фотосессий. На свежем фото она показала свой весьма необычный образ на карантине, который соорудила из...подушки!
С помощью широкого черного ремня Маша прикрепила к себе белую подушку спереди, сделав подобие платья. Столь оригинальный лук она дополнила туфлями на каблуках и сделала снимок в зеркале.
"Мой лук на карантин", - прокомментировала фото юная блогерша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Похоже, что это новый вид челленджа, которых уже немало гуляет в сети за время карантина. Снимок в похожем аутфите опубликовала и знаменитая гимнастка и финалистка Танцев со звездами Анна Ризатдинова.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdin
ova)
Фолловеры Поляковой-младшей оценили ее креативность и оставили немало комплиментов в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, что ранее Маша Полякова показала фотосет в ярких цветах и заговорила о возможности отношений на расстоянии.