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Мой лук на карантин: 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2020 - 12:31
Мой лук на карантин: 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядом
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка приняла участие в новом "модном" челлендже

Карантин продолжается уже третью неделю, и как минимум до 24 апреля всем предстоит еще оставаться дома на самоизоляции. У многих уже заканчивается фантазия, чем бы таким заняться и как развлечь детей, включая и звезд шоу-бизнеса. Оле Поляковой повезло немного больше - ведь она с семьей живут в частном доме, что позволяет им гулять во дворе и окрестностях и даже отправляться на верховые прогулки - обе ее дочки занимаются верховой ездой и неплохо держатся в седле.

Старшая дочь певицы, 15-летня Маша уже и сама довольно популярная блогерша. Девушка интригует поклонников загадочными намеками на свою личную жизнь и радует эффектными кадрами из старых и новых фотосессий. На свежем фото она показала свой весьма необычный образ на карантине, который соорудила из...подушки!

С помощью широкого черного ремня Маша прикрепила к себе белую подушку спереди, сделав подобие платья. Столь оригинальный лук она дополнила туфлями на каблуках и сделала снимок в зеркале.

"Мой лук на карантин", - прокомментировала фото юная блогерша.

Мой лук на карантин: 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядом

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Похоже, что это новый вид челленджа, которых уже немало гуляет в сети за время карантина. Снимок в похожем аутфите опубликовала и знаменитая гимнастка и финалистка Танцев со звездами Анна Ризатдинова.

Мой лук на карантин: 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядомФото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdin
ova)

Фолловеры Поляковой-младшей оценили ее креативность и оставили немало комплиментов в комментариях.

  • Жизненно
  • Оч топово
  • Думаю, надо выпускать целую коллекцию таких
  • Супер звезда
  • Красиво
  • Креативненько!
  • Когда тебе срочно нужно платье, но под рукой только подушка
  • Супер
  • Шикарный лук, как и ты
  • Ого вот это да я тоже хочу себе такой лук
  • удобное платье, и поспать можно
  • Интересно вид с другой стороны
  • Маша, ты супер бомба, красотка
  • Красивая такая
  • На свято не потрібно новий шмот купувати

Мой лук на карантин: 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядом

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что ранее Маша Полякова показала фотосет в ярких цветах и заговорила о возможности отношений на расстоянии.

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