ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 15:56
Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018
Катя Осадчая и Нета Барзилай (фото: Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv)

Осадчая и Нета отправились изучать красоты Киева

Катя Осадчая приятно удивила и порадовала поклонников яркой прогулкой по Киеву с необычной гостьей. А именно – с победительницей Евровидения 2019 от Израиля, певицей Нетой Барзилай! Отметим, что Нета прилетела в Киев не только ради того, чтобы встретиться с ведущей программы "Светская жизнь". Барзилай стала специально приглашенной гостьей для суперфинала шоу Голос Діти на канале "1+1". Напомним, что финал прошел в воскресенье вечером, 7 июля. Победу в 5-м сезоне популярного талант-шоу одержал мальчик из Грузии Александра Зазарашвили. Его наставниками были солисты группы "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний.

Так что в Киеве Барзилай зря времени не теряет. Вместе с Катей Осадчей они прогулялись по живописной местности и ряду исторических мест: Андреевский спуск, Пейзажная аллея, на территории Национального музея истории Украины.

Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018

Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018

Катя Осадчая и Нета Барзилай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv) 

На instagram-страничке программы "Светская жизнь" появилось немало фото с этой знаковой прогулки, на которых можно узнать много знакомых мест Киева. Кстати, Осадчая выбрала роскошное платье-вышиванку от именитого украинского дизайнера Юлии Магдыч.

"Welcome to Ukraine! Интервью с победительницей Евровидения 2018 уже в эту субботу в "Светской жизни". Не пропустите веселую экскурсию по Киеву", - говорится на страничке  программы.

Более того, 10 июля Нета Барзилай выступит на сцене масштабного фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве!

Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018

Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018

Катя Осадчая и Нета Барзилай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv) 

Поклонники программы также поспешили оставить комментарии:

  • "Такая прикольная и добрая эта Нета. У девчонок хорошее настроение, хорошая прикольная фотография!"
  • "Главное, что она чего-то добилась в своей жизни, умничка!"
  • "Дивилась Голос. Діти! То супер! Коли вона заспівала з дітками, мурашки по шкірі! Нета супер! Дякую! Емоції переповнють. Вона дійсно талановита"
  • "Она такая прикольная"
  • "Жмите дальше свои жопы на диванах... А тем временем, вот такая неординарная девчонка, будет делать свою движуху, и достигать новых высот!"

Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018

Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv

 

Катя Осадчая и Нета Барзилай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv) 

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила эсклюзивными фото с шоу Голос.Діти. Телеведущая отметила, что гордится таким проектом и уверена, что в будущем его участники станут известными артистами. 

Кстати, до этого Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в роскошном вечернем платье бежевого оттенка. Наряд декорирован стрекозами и одуванчиками. 

"Лесная нимфа": Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье "Большая редкость": Осадчая и Горбунов наслаждаются временем вместе
Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь