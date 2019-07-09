ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.07.2019 - 15:56
Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018
Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv)

Осадча і Нета відправилися вивчати красу Києва

Катя Осадча приємно здивувала і порадувала шанувальників яскравою прогулянкою по Києву з незвичайною гостею. А саме – з переможницею Євробачення 2019 від Ізраїлю, співачкою Нетою Барзілай! Зазначимо, що Нета прилетіла до Києва не тільки заради того, щоб зустрітися з ведучою програми "Світське життя". Барзілай стала спеціально запрошеною гостею для суперфіналу шоу Голос Діти на каналі "1+1". Нагадаємо, що фінал пройшов у неділю ввечері, 7 липня. Перемогу в 5-му сезоні популярного талант-шоу здобув хлопчик з Грузії Олександра Зазарашвілі. Його наставниками були солісти групи "Время и Стекло"" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній.

Так що в Києві Барзілай даремно часу не втрачає. Разом з Катею Осадчою вони прогулялися по мальовничій місцевості і ряду історичних місць: Андріївський узвіз, Пейзажна алея, на території Національного музею історії України.

Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018

Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018

Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

На instagram-сторінці програми "Світське життя" з'явилося чимало фото з цієї знакової прогулянки, на яких можна дізнатися багато знайомих місць Києва. До речі, Осадча обрала розкішну сукню-вишиванку від відомого українського дизайнера Юлії Магдич.

"Welcome to Ukraine! Інтерв'ю з переможницею Євробачення 2018 вже у цю суботу у "Світському житті". Не пропустіть веселу екскурсію по Києву", - йдеться на сторінці програми.

Більш того, 10 липня Нета Барзілай виступить на сцені масштабного фестивалю Atlas Weekend 2019 в Києві!

Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018

Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018

Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

Шанувальники програми також поспішили залишити коментарі:

  • "Така прикольна і добра ця Нета. У дівчат гарний настрій, хороша прикольна фотографія!"
  • "Головне, що вона чогось досягла у своєму житті, розумниця!"
  • "Дивилась Голос. Діти! Супер! Коли вона заспівала з дітками, мурашки по шкірі! Нета супер! Дякую! Емоції переповнють. Вона дійсно талановита"
  • "Вона така прикольна"
  • "Тисніть далі свої дупи на диванах... А тим часом, ось така неординарна дівчина, буде робити свою двіжуху, і досягати нових висот!"

Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018

Скріншот коментарів: instagram.com/svitsketv

 

Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила эсклюзивными фото з шоу Голос.Діти. Телеведуча зазначила, що пишається таким проектом і впевнена, що в майбутньому його учасники стануть відомими артистами.

До речі, до цього Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в розкішній вечірній сукні бежевого відтінку. Наряд декорований бабками і кульбабами.

"Лісова німфа": Катя Осадча заворожила казковим образом у напівпрозорій сукні "Велика рідкість": Осадча та Горбунов насолоджуються часом разом
Новини України Катя Осадчателеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся