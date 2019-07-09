Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018

Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv)

Осадча і Нета відправилися вивчати красу Києва

Катя Осадча приємно здивувала і порадувала шанувальників яскравою прогулянкою по Києву з незвичайною гостею. А саме – з переможницею Євробачення 2019 від Ізраїлю, співачкою Нетою Барзілай! Зазначимо, що Нета прилетіла до Києва не тільки заради того, щоб зустрітися з ведучою програми "Світське життя". Барзілай стала спеціально запрошеною гостею для суперфіналу шоу Голос Діти на каналі "1+1". Нагадаємо, що фінал пройшов у неділю ввечері, 7 липня. Перемогу в 5-му сезоні популярного талант-шоу здобув хлопчик з Грузії Олександра Зазарашвілі. Його наставниками були солісти групи "Время и Стекло"" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній.

Так що в Києві Барзілай даремно часу не втрачає. Разом з Катею Осадчою вони прогулялися по мальовничій місцевості і ряду історичних місць: Андріївський узвіз, Пейзажна алея, на території Національного музею історії України.

Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

На instagram-сторінці програми "Світське життя" з'явилося чимало фото з цієї знакової прогулянки, на яких можна дізнатися багато знайомих місць Києва. До речі, Осадча обрала розкішну сукню-вишиванку від відомого українського дизайнера Юлії Магдич.

"Welcome to Ukraine! Інтерв'ю з переможницею Євробачення 2018 вже у цю суботу у "Світському житті". Не пропустіть веселу екскурсію по Києву", - йдеться на сторінці програми.

Більш того, 10 липня Нета Барзілай виступить на сцені масштабного фестивалю Atlas Weekend 2019 в Києві!

Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

Шанувальники програми також поспішили залишити коментарі:

"Така прикольна і добра ця Нета. У дівчат гарний настрій, хороша прикольна фотографія!"

"Головне, що вона чогось досягла у своєму житті, розумниця!"

"Дивилась Голос. Діти! Супер! Коли вона заспівала з дітками, мурашки по шкірі! Нета супер! Дякую! Емоції переповнють. Вона дійсно талановита"

"Вона така прикольна"

"Тисніть далі свої дупи на диванах... А тим часом, ось така неординарна дівчина, буде робити свою двіжуху, і досягати нових висот!"

Скріншот коментарів: instagram.com/svitsketv

Катя Осадча і Нета Барзілай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила эсклюзивными фото з шоу Голос.Діти. Телеведуча зазначила, що пишається таким проектом і впевнена, що в майбутньому його учасники стануть відомими артистами.

До речі, до цього Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в розкішній вечірній сукні бежевого відтінку. Наряд декорований бабками і кульбабами.