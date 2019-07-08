Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая буквально засыпала сеть фото с суперфинала Голос. Діти

Финал 5-го сезона шоу Голосі. Діти громко завершился 7 июля победой грузинського мальчика Александра Зазарашвили. Напомним, что звездными тренерами Саши выступали солисты группы "Время и Стекло" - Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. Все поспешили поздравить мальчика с победей. При этом конечно же, члены жюри, а также телеведущие проекта не упустили возможности показать свои образы для суперфинала.

Так, на своей instagram-страничке Катя Осадчая поспешила опубликовать целую серию фото в компании свого соведущего и мужа Юрий Горбунова, а также других участников проекта. При этом особенного внимания заслуживает образ Осадчей.

Перед камерами прямого эфира телеведущая блистала в роскошном вечернем платье телесного оттенка. Платье длины миди, со шлейками. Декор — вышивка в виде различных насекомых и цветов: стрекозы, бабочки, большие одуванчики. Смотрится такой образ очень романтично.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На ножках – красные туфли на высокой шпильке. Кстати, красный также присутствовал и в макияже ведущей в виде ярких алых губ. Прическа – крупные локоны, аккуратно уложенные на одну сторону.

Также образ довершают золотые украшения – чокеры и подвески на шее, кольца-серьги в ушах. Очень ярко!

Горбунов был одет в костюм тройку и белую рубашку. При этом без галстука и бабочки.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в финале шоу Голос. Діти 5-й сезона (фото: instagram.com/kosadcha)

"Це був дуже емоційний сезон Голос. Діти. Вітаємо переможця Олександра Зазарашвілі і наставників. Дякуємо усім, хто робив це яскраве шоу!" - пописала фото Осадчая.

Конечно же, пара сделала фото и с победителем - Александром Зазарашвили.

Юрий Горбунов, Александр Зазарашвилли, Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Кстати, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний также поспешии поздравить своего звездного участника.

"Еееееее!!!! Украинааааааа - Спасибо, что проголосовала за нашого Алексанра Зазарашвили!!!! Сашенька - ты чудо!! Мы счастливы и просто нет слов! Любим и гордимся! ПОБЕДА!" - подписала фото с сашей и Завгородним Дорофеева.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье. Телеведущая отметила праздник Ивана Купала.

Ранее Катя Осадчая очаровала яркими снимками с известным латиноамериканским мачо.