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"Будем рассказывать внукам": Катя Осадчая восхитила эсклюзивными фото с шоу Голос.Діти

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 09:47
"Будем рассказывать внукам": Катя Осадчая восхитила эсклюзивными фото с шоу Голос.Діти
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущие поделились самыми эмоциональными моментами финала

Финал шоу Голосі. Діти 5 отгремел 7 июля, тогда же стало известно имя победителя проекта. Им стал юный грузинский талант Александр Зазарашвили. Звездными наставниками мальчика был популярный дуэт "Время и Стекло" - Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив. Ведущие шоу, семейная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов также не успустили возможности запечатлеть на память трогательные моменты финала и поделились эффектными фото из съемочного павильона.

Что касается образа Кати, то на суперфинале телеведущая появилась в шикарном вечернем платье-миди нюдового оттенка с вышивкой. Наряд она дополнила лаконичными красными туфлями, которые гармонично сочетались не только с платьем, но и макияжем с акцентом на алые губы.

Катя позировала с мужем, а также в окружение всей творческой команды проекта. Кроме того, она показала самый эмоциональный момент суперфинала – слезы счастья победителя проекта в окружении ведущих, наставников и других участников.

&quot;Будем рассказывать внукам&quot;: Катя Осадчая восхитила эсклюзивными фото с шоу Голос.Діти

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Фінал Голос.Діти в фотографіях. Колись, років через двадцять, будемо переглядати ці фото і розповідати дітям і онукам, що цей тепер відомий артист, тоді, у далеко у 2019 брав участь у дитячому шоу. Наші фіналісти 100% стануть зірками!" - оставила она воодушевленную подпись.

 

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в финале шоу Голос. Діти 5-й сезона (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники по достоинству оценили изысканный наряд Кати, оставив для нее множество искренних комлиментов, а также разделили с ведущей радостные эмоции.

"Шикарная Катерина, в стильном платье!", "Катерино, Ви неймовірна! В цьому образі особливо ніжна і красива!", "Дуже гарна сукня! Вам личить", "Классный образ", "Яка гарна! Просто неймовірна", "Вам к лицу это платье", "Божественная!", "У Вас дуже красивий образ", "Ви така гарна!" - писали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая уже делилась снимками с финала шоу Голос.Діти 5, показав самые запоминающиеся моменты закулисья.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий ГорбуновГолос Діти-5
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