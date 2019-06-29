ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Большая редкость": Осадчая и Горбунов наслаждаются временем вместе

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2019 - 10:52
"Большая редкость": Осадчая и Горбунов наслаждаются временем вместе
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущие проводят редкие свободные дни вместе

Популярные телеведущие и семейная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов не часто могут себе позволить побыть наедине, ведь их плотные графики оставляют не так много времени на личную жизнь. Звезды задействованы вместе с нескольких проектах, потому встречаются на съемочной площадке, но редкие свободные дни стараются посвятить путешествиям, ведь и Катя, и Юрий обожают изучать новые страны и города, а также любоваться природой и архитектурой. И вот паре удалось выкроить время и подарить уикенд друг другу. В Instagam они показали, как проводят досуг.

Накануне поздно вечером теледива показала снимок из авто, в котором едет вместе с мужем, и оставила подпись: "Свободный вечер у двоих – большая редкость!"

Позже Катя разместила кадры из самолета, а также показала, как готовилась к посадке, похваставшись стильным аксессуаром на шею. Также она разместила короткое видео из салона авиалайнера. По геотегу стало ясно, что ведущие покинули Украину через аэропорт "Борисполь".

&quot;Большая редкость&quot;: Осадчая и Горбунов наслаждаются временем вместе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий же также решил не отставать от жены и порадовал подписчиков совместным фото с Катей из салона авто. Он сидит за рулем в белоснежной стильной куртке, а его звездная вторая половинка  – в  полосатой рубашке и солнечных очках на пол-лица.

 

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Нарешті вихідний! Можна просто покататись!" - коротко и ясно подписал снимок шоумен.

&quot;Большая редкость&quot;: Осадчая и Горбунов наслаждаются временем вместе

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики ведущего пожелали ему хорошо провести время с женой и оставили комплименты для пары.

"Горбосадчи, будьте счастливы!", "Классно, когда люди находят время в плотном графике, чтобы побыть вместе!", "Удачи! Люблю вас!", "Молодцы. Прекрасных Вам выходных", - писали фолловеры.

&quot;Большая редкость&quot;: Осадчая и Горбунов наслаждаются временем вместе

&quot;Большая редкость&quot;: Осадчая и Горбунов наслаждаются временем вместе

Скриншот комментариев

Ранее Юрий Горбунов показал снимок в объятиях экс-"ВИА Гры" Надежды Мейхер и порадовал поклонников новостями.

В свою очередь, Катя Осадчая покорила сеть фото с латиноамериканской звездой.

Как принцесса: Осадчая блистала на Голос.Діти в пышном платье с оголенными плечами "С первой леди": Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь