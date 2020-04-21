Она прекрасна: дочь Елены Кравец заворожила атмосферными кадрами на берегу моря

Старшая дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец Маша на карантине стала немного чаще появляться в сети. Недавно 17-летняя девушка порадовала подписчиков своего Instagram солнечными снимками и поинтересовалась, как у них проходит самоизоляция. Сама юная красотка уже некоторое время живет отдельно от родителей и брата с сестрой - Маша начала самостоятельную жизнь вместе с подругой, конечно же, с согласия родителей.

Сейчас Кравец-младшая уехала в Одессу - с кем и для чего, она пока не стала раскрывать. Зато поделилась атмосферными кадрами, сделанными на берегу моря. Маша позировала у воды в свитшоте с ярким принтом и оверсайз куртке молочного цвета, которую не стала застегивать.

Одну руку девушка поднесла к лицу, а ветер красиво развевает ее волосы. К слову, на лице дочери актрисы нет ни грамма косметики и она восхищает естественной красотой.

"с каждым приездом Одесса всё прекраснее", - написала она под фото.

Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Фолловеры Марии принялись восторгаться ее красотой и шутливо заметили, что она прекраснее Одессы.

а ты себя видела, такая же прекрасная

Какая красоткааа

Морю привет

Дело не в Одессе, а в тех кто туда приехал))) Да Маш?!)

Как красиво!

Согласен)))

прекрасная

Пупс

очеееень

Это ты прекрасная

Красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/ma_kravets)

Напомним, ранее Елена Кравец поразила признанием о том, что она могла бы быть матерью пятерых детей, а не троих - у актрисы было два выкидыша. Кроме 17-летней Маши, у звезды подрастают трехлетние двойняшки Ваня и Катя.