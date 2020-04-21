Вона прекрасна: дочка Олени Кравець заворожила атмосферними кадрами на березі моря

Старша дочка зірки Квартал 95 Олени Кравець Маша на карантині стала трохи частіше з'являтися в мережі. Нещодавно 17-річна дівчина порадувала підписників свого Instagram сонячними знімками і поцікавилася, як у них проходить самоізоляція. Сама юна красуня вже деякий час живе окремо від батьків і брата з сестрою - Маша почала самостійне життя разом з подругою, звісно ж, за згодою батьків.

Зараз Кравець-молодша поїхала в Одесу - з ким і для чого, вона поки не стала розкривати. Зате поділилася атмосферними кадрами, зробленими на березі моря. Маша позувала біля води в свитшоті з яскравим принтом і оверсайз куртці молочного кольору, яку не стала застібати.

Одну руку дівчина піднесла до обличчя, а вітер красиво розвіває її волосся. До речі, на обличчі доньки актриси немає ні грама косметики і вона захоплює природною красою.

"з кожним приїздом Одеса все прекрасніше", - написала вона під фото.

Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Фолловери Марії почали захоплюватися її красою і жартівливо помітили, що вона прекрасніше Одеси.

а ти бачила, така ж прекрасна

Яка красоткааа

Морю привіт

Справа не в Одесі, а в тих хто туди приїхав))) Так Маш?!)

Як красиво!

Згоден)))

прекрасна

Пупс

дууууже

Це ти прекрасна

Красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/ma_kravets)

Нагадаємо, раніше Олена Кравець вразила зізнанням про те, що вона могла б бути матір'ю п'ятьох дітей, а не трьох - у актриси було два викидні. Крім 17-річної Маші, у зірки підростають трирічні двійнята Ваня і Катя.