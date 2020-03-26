Было тяжело говорить: Елена Кравец призналась, что потеряла двоих детей

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса откровенно рассказала, что стало причиной выкидышей

Артистка Квартала-95 и Женского Квартала Елена Кравец вместе с мужем воспитывает троих детей, при этом старшей дочке Марии уже 17 лет. Девушка уже некоторое время живет отдельно от родителей и пробует свои силы в модельном бизнесе, восхищая красотой и сходством со звездной мамой. После рождения дочери артистке долго не удавалось снова стать матерью и она потеряла двоих детей на одном и том же сроке. Об этом Кравец откровенно рассказала в интервью для программы "Жизнь известных людей".

Сейчас она могла бы быть матерью пятерых детей, однако не получилось - из-за напряженного графика работы у нее случились выкидыши.

"У меня два раза замирала беременность. Это случалось на одном и том же сроке - на восьми неделях. Была погоня, и на этой скорости детей не вынашивают. Когда-то об этом было очень трудно говорить", – призналась актриса.

После пережитого Елена несколько лет ходила к психоаналитику, чтобы смириться с потерей. А в 2016-м она стала мамой очаровательных двойняшек.

По словам звезды, она долго не могла поверить в то, что носит под сердцем двоих малышей. Тогда муж сказал ей, что к ним вернулись их долгожданные детки: "Ну смотри, они же вернулись к тебе, эти двое".

"Я думала, что врач смотрит не на мою картинку, что кто-то до меня был с двойней. Мое сознание долго не могло принять это", – поделилась Кравец.

Фото: Елена Кравец с детьми (instagram.com/lennykravets)

Сейчас артистка старается как можно больше времени проводить с 3-летними Катей и Ваней и ласково зовет их "мои кравчата".

Что касается старшей дочки, у них прекрасные отношения.

"Я из тех мам, которые не накладывают на ребенка слишком много ожиданий, чтобы потом не страдать от того, что их не оправдали. У нее своя жизнь, она ее точно проживет так, как ей захочется. У нее всегда есть право на ошибки, я ей об этом говорю", - отметила Елена.

Фото: Елена Кравец с дочкой (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью Машей в младенчестве.