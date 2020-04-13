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Вся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 16:31
Вся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотой
Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Девушка поинтересовалась у подписчиков, как они проводят карантин

Старшая дочь звезды Квартал 95 Еены Кравец Маша уже вполне самостоятельная - девушка даже живет отдельно от родителей уже какое-то время и отлично справляется. В феврале ей исполнилось 17 лет и звездная мама трогательно поздравила ее в сети, а еще побаловала поклонников архивным фото Марии. Как и все, сейчас девушка соблюдает режим самоизоляции и решила наконец выйти на связь с подписчиками своего Instagram, которых у нее почти 15 тысяч.

Кравец-младшая поделилась нежными и солнечными "карантинными" селфи, на которых позирует в фиолетовой футболке с оранжевым принтом. На лице девушки нет ни капли косметики и она мило изображает разные эмоции на камеру.

Вся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотой

Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)

"как ваш карантин?" - поинтересовалась у фолловеров Маша.

Вся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотойВся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотой

Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Те остались в восторге от юной натуральной красоты девушки и принялись осыпать ее комплиментами, не забыв напомнить и о сходстве со знаменитой мамой.

  • Очень красивая. Вот бы мне быть такой
  • карантин стабильно
  • красавица какая
  • Красотка
  • глазаааа
  • Красотка,как и мамочка
  • Какая же красивая
  • Машка
  • Красивая какая
  • Вся в маму
  • Маша, какая красивая
  • Карантин проходит прекрасно, как у тебя?
  • Как обычно, все тихо, спокойно))) и людей на улицах города мало)) тишь да гладь
  • Моя жизнь сплошной карантин
  • Отлично, работа из кровати

Вся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотой

Скриншот комментариев (instagram.com/ma_kravets)

Напомним, ранее Елена Кравец поразила признанием о том, что она могла бы быть матерью пятерых детей, а не троих - у актрисы было два выкидыша. Кроме 17-летней Маши, у звезды подрастают трехлетние двойняшки Ваня и Катя.

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