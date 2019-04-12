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Преданный фанат: Джамала умилила танцевальным талантом годовалого сыночка (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2019 - 13:44
Преданный фанат: Джамала умилила танцевальным талантом годовалого сыночка (видео)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица показала своего самого преданного фаната

Джамала тепер рамного чаще радует поклонников фото и видео со своим сыночком. Отметим, что 27 марта украинская исполнительница душевно отпраздновала день рождения сына – Эмир-Рахману исполнился год! При этом в честь столь важной даты в жизни сына Джамала решила сделать подарок своим поклонникам и наконец показа лицо Эмира.

Теперь же Джамала стала снимать и короткие видео с сыном, который, кстати, отлично держится на ножках.

Так, Джамала поделилась милым домашним видео, на котором ее сынок пританцовывает под новую песню своей звездной мамы – Solo. Снимает конечно же сама певица. При этом на фоне она сама поет отрывок своего хита. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Подпись к видео гласит: "Когда твой сын узнал о позиции Solo в UK".

И здесь следует отметить, что новый хит Джамалы попал в топ-10 самых прослушиваемых песен сразу двух музыкальных чартов Британии. Как сообщила сама певица, в чарте Upfront Club песня занимает 7 позицию, в чарте Commercial Pop Top 30 – восьмую!

Также певица уточняет у поклонников, ждут ли они клип на песню Solo. Кстати, поклонники уже давно догадались, что Джамала готовит для них этот сюрприз.

Solo – Джамала

Джамала с сыном

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала оголила плоский животик в ярком наряде.Певица выступила на премии YUNA-2019.

К слову, Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

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