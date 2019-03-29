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"Шикарна, как всегда": Джамала оголила плоский животик в ярком наряде (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.03.2019 - 10:26
"Шикарна, как всегда": Джамала оголила плоский животик в ярком наряде (фото)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала также призвала смотреть запись музыкальной церемонии

Джамала заинтриговала своих поклонников новым ярким снимком, правда, в уже знакомом нам образе. Так, в прошлую пятницу, 22 марта в Киеве состоялась ежегодная церемония награждения музыкальной премии YUNA-2019. И в номинации "Певица года" заветную статуэтку получила именно Джамала. Которая после объявления результатов выступила на сцене с песней "Крила".  

Для выступления Джамала выбрала элегантный, но в то же время очень яркий костюм: черные высокие брюки и оригинального кроя красный жакет, расшитый золотыми нитями. Под жакетом – черный топ/лиф.

Следует отметить, что Джамала на сцене YUNA-2019 блеснула действительно очень спортивной фигурой – певица в последнее время активно тренируется и достаточно быстро смогла привести себя в форму после родов. К слову, буквально на днях – 27 марта – Джамала с супругом Сеит-Бекиром отпраздновала день рождения своего сыночка Эмир-Рахмана. Малышу исполнился ровно год. В честь такого праздника певица впервые показала лицо своего сына.

Джамала

Стройная Джамала на сцене YUNA-2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При этом под фото певица оставила призыв:

"Обов'язково вмикайте "1+1" о 22:40 та дивіться Церемонію нагородження музичної премії YUNA. Я приготувала для вас спеціальний номер - одразу три пісні - #Крила, The Great Pretender та Solo".

Поклонники исполнительницы поспешили оставить комментарии:

  • "Оооооо, думала не дождусь, наконееееец-то"
  • "Буду ждать непременно! Люблю вас и обнимаю"
  • "Ты как всегда шикарная!"
  • "Урааа, чекаю вже з нетерпінням"
  • "Лучшая"
  • "Це буде попурі від Джамали?) Дуже цікаво почути. Чекаю"

&quot;Шикарна, как всегда&quot;: Джамала оголила плоский животик в ярком наряде (фото)

Стройная Джамала на сцене YUNA-2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала перевоплотилась в "черного лебедя" в новой fashion-съемке. Певица примерила несколько стильных образов для глянцевой фотосессии.

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