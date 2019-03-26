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Это восторг: Джамала перевоплотилась в "черного лебедя" в новой fashion-съемке

Lite » Мода 26.03.2019 - 11:44
Это восторг: Джамала перевоплотилась в "черного лебедя" в новой fashion-съемке
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала примерила несколько стильных образов для глянцевой фотосессии

Джамала с гордостью объявила о своем новом fashion-появлении. Так, именитая украинская певица украсила новый выпуск известного глянца Harper’s Bazaar. Для украинского издания (апрельский выпуск) Джамала примерила сразу несколько ярких образов от различных украинских брендов. И все же на своей instagram-страничке певица опубликовала одно фото бекстейджа, на котором позирует в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

Так, на Джамале – интересный наряд: сочетание костюма с широкими брюками, а также пышной юбкой из фатина. Образ дополняет такой же черный жакет с поясом, который подчеркивает тонкую талию исполнительницы. На ножках – черные ботинки. Такой себе образ "черного лебедя".

"Вийшов квітневий номер Harper’s Bazaar, в якому є й інтерв'ю зі мною. Мені здається, у нас з журналісткою Тетяною Мельник вийшла глибока розмова. Ми говорили про натхнення і про свободу - особисту та творчу. Для мене це дуже важливі теми. Дуже хочу, аби ви прочитали інтерв'ю, а потім написали свою думку", - подписала новый снимок Джамала, поделившись эмоциями от нового интервью и фотосета.

Яркая Джамала

Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы также поспешили оставить комментарии под ее новым стильным кадром:

  • "Ваааау!!! Здорово"
  • "Вже не дочекаюсь, аби почитати та подивитись"
  • "Даааа, восторг из меня так и прет"
  • "Просто вау"
  • "Лук – огонь!"

Из сторис Джамалы также видим, что певица позировала в платье от украинского бренда FROLOV, корсет которого декорирован блестками.

Это восторг: Джамала перевоплотилась в &quot;черного лебедя&quot; в новой fashion-съемке

А также в блузе и брюках от A.M.G. – получился очень свежий летний образ.

Это восторг: Джамала перевоплотилась в &quot;черного лебедя&quot; в новой fashion-съемке

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