Ранняя птичка: Джамала заинтриговала новым клипом (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники в один голос предположили, что речь идет о песне Solo

Джамала порадовала поклонников новым светлым и одновременно очень стильным фото. Так, певица позирует, сидя на подоконнике. При этом певица одета очень стильно и даже по-весеннему воздушно. Джамала выбрала для своего элегантного образа воздушную белоснежную блузу плиссе с объемными рукавами фонариками. Образ дополняют черные брюки-клеш – также плиссе.

К слову, плиссе – ультратренд сезона весна-лето 2019. Если в прошлом сезоне модницы демонстрировали в основном "юбки-гармошки". То в этом году плиссе приветствуется буквально в любом элементе гардероба: юбки, брюки, блузы и даже пальто. Как это и демонстрирует Джамала.

При этом певица отмечает, что фото было сделано в рамках недавней фотосессии.

Также свой снимок Джамала сопроводила интригующей подписью. Во-первых, выяснилось, что исполнительница проснулась сегодня очень рано. Во-вторых, у нее проходят съемки новой видеоработы.

"Хто прокидається о шостій, у того сьогодні зйомки відеокліпу. Як думаєте, на яку пісню знімаємо відео?" – пишет Джамала.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники исполнительницы поспешили оставить первые комментарии. При этом очень многие отметили, что это клип на песню Solo.

"Неважко здогадатися, на яку"

"Solo!)"

"Буде кліп на Solo?"

"Если это будет клип на "Solo", то значит наверное будет что-то необычное, красочное и загадочное, например как соло на луне"

"Джамала! Вот это новость! Уже предвещаем что-то невероятно красивое. Ждём клип с нетерпением!"

"Класне вбрання!"

"Красуня наша!"

Solo – Джамала

Напомним, ранее Джамала оголила плоский животик в ярком наряде.Певица выступила на премии YUNA-2019.

К слову, Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.