Ранняя птичка: Джамала заинтриговала новым клипом (фото)

Поклонники в один голос предположили, что речь идет о песне Solo
Джамала порадовала поклонников новым светлым и одновременно очень стильным фото. Так, певица позирует, сидя на подоконнике. При этом певица одета очень стильно и даже по-весеннему воздушно. Джамала выбрала для своего элегантного образа воздушную белоснежную блузу плиссе с объемными рукавами фонариками. Образ дополняют черные брюки-клеш – также плиссе.
К слову, плиссе – ультратренд сезона весна-лето 2019. Если в прошлом сезоне модницы демонстрировали в основном "юбки-гармошки". То в этом году плиссе приветствуется буквально в любом элементе гардероба: юбки, брюки, блузы и даже пальто. Как это и демонстрирует Джамала.
При этом певица отмечает, что фото было сделано в рамках недавней фотосессии.
Также свой снимок Джамала сопроводила интригующей подписью. Во-первых, выяснилось, что исполнительница проснулась сегодня очень рано. Во-вторых, у нее проходят съемки новой видеоработы.
"Хто прокидається о шостій, у того сьогодні зйомки відеокліпу. Як думаєте, на яку пісню знімаємо відео?" – пишет Джамала.
Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники исполнительницы поспешили оставить первые комментарии. При этом очень многие отметили, что это клип на песню Solo.
Solo – Джамала
Напомним, ранее Джамала оголила плоский животик в ярком наряде.Певица выступила на премии YUNA-2019.
К слову, Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.