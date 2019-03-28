ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маленький принц: Джамала душевно отпраздновала день рождения сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 08:52
Маленький принц: Джамала душевно отпраздновала день рождения сына
Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица приготовила для Эмира-Рахмана яркий детский праздник

Певица Джамала буквально светится от счастья и радости, а повод для этого самый что ни на есть значимый - 27 марта она отпраздновала день рождения сыночка Эмира-Рахмана! Ему исполнился 1 год! В честь этой даты звезда решила поделиться фотосессией малыша – от первых дней жизни, до теперешнего момента! А ведь раньше она ограничивалась лишь снимками со спины. Также счастливая мама показала, как прошел семейный праздник и поблагодарила всех, кто присоединился к поздравлениям.

Джамала опубликовала душевное фото с сыном и мужем Бекиром Сулеймановым и написала обращение ко всем, кто не поскупился на теплые слова в адрес именинника.

"Емір-Рахман та вся наша сім'я дякує вам за привітання", - подписала трепетный кадр, сделанный в домашней обстановке, она.

Маленький принц: Джамала душевно отпраздновала день рождения сына

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В "историях" звезда показала, как отпраздновала день рождения сыночка и какие подарки для него приготовила. Так, Джамала украсила комнату, развесив флажки с надписью "З днем народження", а также соорудила арку из шариков.

Звезда заказала красивый и оригинальный торт с тюрбаном – лакомство выглядело очень красиво и реалистично, а сама знаменитость осталась просто в восторге.

Также она буквально забросала "сториз" кадрами с главным виновником события – малышом Эмиром. Он радовался и веселился, сидя на полу, а также катался на забавной лошадке, которая досталась ему в подарок.

 

Джамала празднует день рождения сына (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники умилились такому трепетному зрелищу и оставили трогательные и пронзительные поздравления для именинника и его счастливых родителей.

"Пускай растет на радость маме с папой! Самые лучшие пожелания!", "Красавчик. Пусть будет здоровым!", "Пусть растет здоровым и счастливым! На радость родителям", "Нехай ваш синочок буде здоровий розумний і нехай буде у вашому домі тільки сміх і щастя!", "Красивых людей должно быть много! Эмирчику счастья и здоровья!" - писали фолловеры.

Напомним, что Джамала показала одухотворенное фото в роскошном наряде.

Ранее Джамала предстала в образе "черного лебедя" во время новой фэшн-съемки.

Невероятно милые: Джамала впервые показала лицо сыночка Утонченная элегантность: Джамала показала трендовый оверсайз-образ от Chloé
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Джамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь