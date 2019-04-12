Відданий фанат: Джамала умилила танцювальним талантом однорічного синочка (відео)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка показала свого самого відданого фаната

Джамала тепер набагато частіше радує шанувальників фото і відео зі своїм синочком. Зазначимо, що 27 березня українська виконавиця душевно відсвяткувала день народження сина – Емір-Рахману виповнився рік! При цьому в честь такої важливої дати в житті сина Джамала вирішила зробити подарунок своїм шанувальникам і нарешті показу обличчя Еміра.

Тепер же Джамала стала знімати і короткі відео з сином, який, до речі, відмінно тримається на ніжках.

Так, Джамала поділилася милим домашнім відео, на якому її синок пританцьовує під нову пісню своєї зіркової мами – Solo. Знімає звичайно ж сама співачка. При цьому на фоні вона сама співає уривок свого хіта. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Уииии)) Джамала показала відео з сином Емір-Рахманом (1 рік), для якого співає свій хіт Solo. Пісня потрапила в "топ-10" двох музичних чартів великої Британії

Video: instagram/jamalajaaa pic.twitter.com/6otrhoewmj — MyGlamWish (@glam_wish) April 12, 2019

Підпис до відео говорить: "Коли твій син дізнався про позиції Solo в UK".

І тут слід зазначити, що новий хіт Джамали потрапив у топ-10 найбільш прослуховуваних пісень відразу двох музичних чартів Британії. Як повідомила сама співачка, в чарті Upfront Club пісня займає 7 позицію, в чарті Commercial Trance Top 30 – восьму!

Також співачка уточнює у шанувальників, чи чекають вони кліп на пісню Solo. До речі, шанувальники вже давно здогадалися, що Джамала готує для них цей сюрприз.

Solo – Джамала

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала оголила плоский животик у яскравому вбранні.Співачка виступила на премії YUNA-2019.

До речі, Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.