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"Поймал меня мой мальчик": обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2019 - 09:55
"Поймал меня мой мальчик": обнаженная Каменских позировала Потапу в постели
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Новоиспеченная жена вызвала фурор в сети горячим снимком

Настя Каменских и Потап долго скрывали от общественности свои отношения. Неудивительно, что их свадьба до сих пор является одним из самых обсуждаемых событий года. Сами же влюбленные теперь с удовольствием делятся с поклонниками своим счастьем - парочка буквально каждый день публикует в сети яркие и нежные совместные фото, показывая свой отдых и ежедневную жизнь. 

Настя решила пойти еще дальше и взбудоражила сеть ну очень горячим постельным снимком, который выложила на своей Instagram-страничке. На фото певица запечатлена полностью обнаженной. Она сидит на постели спиной к камере и сладко потягивается - девушка явно только проснулась. Сделал такой откровенный кадр, конечно же, ее любимый муж.

"Caught me @realpotap this morning. поймал меня сутра мой мальчик", - нежно подписала фото Каменских.

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Потап оставил для возлюбленной сердечки в комментариях.

За час фото набрало более 150 тысяч лайков и множество комментариев, причем мнения пользователей сети разделились. Многим понравился пикантный снимок и фигура Насти, и они порадовались счастью артистки. 

  • Впечатляет!!!!!
  • Хорошо поймал
  • Феерично
  • Натуральная красота И все у нас всех одинаковое, просто у кого-то красивее, чего стыдиться, будто бы вы попу никогда не видели. Красотка!
  • Очень красивое фото.....ее страничка и выставляет фото которые им удобно...дети сейчас и без Насти говорят и показывают намного хуже...
  • Какая красотка никого не слушай сексииии
  • Мне бы такую фигуру
  • Классная фотка, че вы? Монашки одни

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Однако нашлось немало и таких, кто посчитал подобное фото чересчур откровенным и даже вульгарным и принялись стыдить певицу, напоминая ей, что на нее подписаны дети, и вообще счастье любит тишину.

  • Звезданулась вообще ?????
  • Скоро явно будет п*рно. После замужества понесло.
  • Некрасиво(((((
  • А че не сразу голая спереди уже! Терять нечего 
  • Походу, у нее крыша поехала уже совсем
  • Я не понимаю смысла данного фото. Это все дома для мужа .... Мне смотреть на чужие попы(даже красивые), ну не очень хочется... Неужели мало хайпааа?
  • Думаю это уже должно было быть личное. И не случайно сделано это фото, кому мы врем.
  • Красивая конечно, НО зачем такое выставлять на показ!
  • Красиво, но для мужа только. Представьте, что это увидят ваши будущие дети

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

&quot;Поймал меня мой мальчик&quot;: обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя Каменских заворожили семейной романтикой.

Ранее расслабленный Потап показал спортивную Каменских в бассейне и записал короткий момент отдыха с возлюбленной на видео. Тогда Потап саркастически обратился к подписчикам, мол, "а как начинается ваш день?"

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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