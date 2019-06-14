"Зловив мене мій хлопчик": оголена Каменських позувала Потапу в ліжку

Новоспечена дружина викликала фурор в мережі гарячим знімком
Настя Каменських і Потап довго приховували від громадськості свої відносини. Не дивно, що їх весілля досі є однією з найбільш обговорюваних подій року. Самі ж закохані тепер із задоволенням діляться з шанувальниками своїм щастям - парочка буквально щодня публікує в мережі яскраві і ніжні спільні фото, показуючи свій відпочинок і щоденне життя.
Настя вирішила піти ще далі і розбурхала мережу ну дуже гарячим постільним знімком, який виклала на своїй Instagram-сторінці. На фото співачка зображена повністю голою. Вона сидить на ліжку спиною до камери і солодко потягується - дівчина явно тільки прокинулася. Зробив такий відвертий кадр, звичайно ж, її коханий чоловік.
"Caught me @realpotap this morning. спіймав мене зранку мій хлопчик", - ніжно підписала фото Каменських.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Потап залишив для коханої сердечка в коментарях.
За годину фото набрало понад 150 тисяч лайків і безліч коментарів, причому думки користувачів мережі розділилися. Багатьом сподобався пікантний знімок і фігура Насті, і вони пораділи щастю артистки.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Однак знайшлося чимало і таких, хто вважав подібне фото надто відвертим і навіть вульгарним і почали соромити співачку, нагадуючи їй, що на неї підписані діти, і взагалі щастя любить тишу.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Потап і Настя Каменських заворожили сімейною романтикою.
Раніше розслаблений Потап показав спортивну Каменських в басейні і записав короткий момент відпочинку з коханою на відео. Тоді Потап саркастично звернувся до підписників, мовляв, "а як починається ваш день?"
А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала Потапу домашні котлетки.