"Зловив мене мій хлопчик": оголена Каменських позувала Потапу в ліжку

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Новоспечена дружина викликала фурор в мережі гарячим знімком

Настя Каменських і Потап довго приховували від громадськості свої відносини. Не дивно, що їх весілля досі є однією з найбільш обговорюваних подій року. Самі ж закохані тепер із задоволенням діляться з шанувальниками своїм щастям - парочка буквально щодня публікує в мережі яскраві і ніжні спільні фото, показуючи свій відпочинок і щоденне життя.

Настя вирішила піти ще далі і розбурхала мережу ну дуже гарячим постільним знімком, який виклала на своїй Instagram-сторінці. На фото співачка зображена повністю голою. Вона сидить на ліжку спиною до камери і солодко потягується - дівчина явно тільки прокинулася. Зробив такий відвертий кадр, звичайно ж, її коханий чоловік.

"Caught me @realpotap this morning. спіймав мене зранку мій хлопчик", - ніжно підписала фото Каменських.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Потап залишив для коханої сердечка в коментарях.

За годину фото набрало понад 150 тисяч лайків і безліч коментарів, причому думки користувачів мережі розділилися. Багатьом сподобався пікантний знімок і фігура Насті, і вони пораділи щастю артистки.

Вражає!!!!!

Добре зловив

Феєрично

Натуральна краса І все у нас всіх однакова, просто у когось красивіше, чого соромитися, ніби ви попу ніколи не бачили. Красуня!

Дуже гарне фото.....її сторінка і виставляє фото які їм зручно...діти зараз і без Насті говорять і показують набагато гірше...

Яка красуня нікого не слухай сексииии

Мені б таку фігуру

Класна фотка, че ви? Черниці одні

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Однак знайшлося чимало і таких, хто вважав подібне фото надто відвертим і навіть вульгарним і почали соромити співачку, нагадуючи їй, що на неї підписані діти, і взагалі щастя любить тишу.

Звезданулась взагалі ?????

Скоро буде п*рно. Після заміжжя понесло.

Негарно(((((

А че не відразу гола спереду вже! Втрачати нічого

Походу, у неї дах поїхала вже зовсім

Я не розумію сенсу цього фото. Це всі будинки для чоловіка .... Мені дивитися на чужі попи(навіть гарні), ну не дуже хочеться... Невже мало хайпааа?

Думаю це вже повинно було бути особисте. І не випадково зроблено це фото, кому ми брешемо.

Красива звичайно, АЛЕ навіщо таке виставляти на показ!

Красиво, але для чоловіка тільки. Уявіть, що це побачать ваші майбутні діти

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських заворожили сімейною романтикою.

Раніше розслаблений Потап показав спортивну Каменських в басейні і записав короткий момент відпочинку з коханою на відео. Тоді Потап саркастично звернувся до підписників, мовляв, "а як починається ваш день?"

А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала Потапу домашні котлетки.