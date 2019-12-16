В постели с любимым: Настя Каменских взволновала интимным фото с мужем

Певица показала, как выглядит их с Потапом семейное утро
Последнее время Настя Каменских поражала поклонников яркими перевоплощениями - для прямых эфиров шоу Х-фактор певица примеряла очень красочные образы. То предстанет в образе роковой красотки с красными волосами, а в крайнем выпуске и вовсе превратилась в Лилу - героиню Миллы Йовович из знаменитого кинохита "Пятый элемент". А на новом кадре артистка решила показать, как выглядит ее типичное семейное утро.
Опубликованный в Instagram Насти снимок получился довольно интимным - на нем она лежит в постели вместе с любимым мужем Потапом и собачкой Мими.
На Каменских - спортивный топик и домашние штаны, а на лице нет макияжа. Собака лежит у нее на животе, а Потап удобно устроился на плече супруги - в кадр попала лишь часть его лица. Настоящая семейная идиллия!
"Потрясающий день любви", - прокомментировала нежное фото Настя.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Поклонники певицы поспешили оставить теплые отзывы такому милому и наполненному любовью кадру.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Напомним, ранее Настя Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами.