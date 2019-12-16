У ліжку з коханим: Настя Каменських схвилювала інтимним фото з чоловіком

Співачка показала, як виглядає їх з Потапом сімейний ранок
Останнім часом Настя Каменських вражала шанувальників яскравими перевтіленнями - для прямих ефірів шоу Х-фактор співачка приміряла дуже барвисті образи. То постане в образі фатальної красуні з червоними волоссям, а в крайньому випуску і зовсім перетворилася в Лілу - героїню Мілли Йовович з знаменитого кінохіта "П'ятий елемент". А на новому кадрі артистка вирішила показати, як виглядає її типовий сімейний ранок.
Опублікований в Instagram Насті знімок вийшов досить інтимним - на ньому вона лежить у ліжку разом з коханим чоловіком Потапом і собачкою Мімі.
На Каменських - спортивний топік і домашні штани, а на обличчі немає макіяжу. Собака лежить у неї на животі, а Потап зручно влаштувався на плечі дружини - у кадр потрапила лише частина його обличчя. Справжня сімейна ідилія!
"Приголомшливий день любові", - прокоментувала ніжне фото Настя.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
Шанувальники співачки поспішили залишити теплі відгуки такому милому і наповненому любов'ю кадру.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Нагадаємо, раніше Настя Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами.