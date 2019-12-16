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У ліжку з коханим: Настя Каменських схвилювала інтимним фото з чоловіком

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Співачка показала, як виглядає їх з Потапом сімейний ранок

Останнім часом Настя Каменських вражала шанувальників яскравими перевтіленнями - для прямих ефірів шоу Х-фактор співачка приміряла дуже барвисті образи. То постане в образі фатальної красуні з червоними волоссям, а в крайньому випуску і зовсім перетворилася в Лілу - героїню Мілли Йовович з знаменитого кінохіта "П'ятий елемент". А на новому кадрі артистка вирішила показати, як виглядає її типовий сімейний ранок.

Опублікований в Instagram Насті знімок вийшов досить інтимним - на ньому вона лежить у ліжку разом з коханим чоловіком Потапом і собачкою Мімі.

На Каменських - спортивний топік і домашні штани, а на обличчі немає макіяжу. Собака лежить у неї на животі, а Потап зручно влаштувався на плечі дружини - у кадр потрапила лише частина його обличчя. Справжня сімейна ідилія!

"Приголомшливий день любові", - прокоментувала ніжне фото Настя.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки поспішили залишити теплі відгуки такому милому і наповненому любов'ю кадру.

  • Який милий песик
  • Люблю
  • Чарівні
  • Класні такі, діток робіть а не в соц мережі сидите
  • Милота))))
  • Ой які няшкі
  • Любов
  • Як мило
  • Бажаю Вам діточок, як на небі зірочок
  • Нарешті,домашнє фото, хороші
  • Ви неймовірні
  • Такі милі котики
  • Потапіку привіт
  • Сімейна ідилія

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Нагадаємо, раніше Настя Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами.

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