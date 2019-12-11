Очень похудела: Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских оригинально пожелала доброго утра

Настя Каменских после нескольких дней “затишья” наконец порадовала поклонников обновлением. И даже больше - пикантным обновлением в сети. А это действительно редкость в последнее время на страничке Насти. Все же в последнее время украинская исполнительница предпочитает показывать сценические наряды, хвастаться наградами и достижениями, а также презентовала на днях уникальный дуэт! Мама Насти и ее крестная отметили на днях премьеру творческого дуэта - песню “Подруга”. Кстати, автором текста выступил Потап.

После приятных поздравлений и комплиментов в адрес своих родных, Настя решила еще больше разогреть интерес публики. Так, на своей страничке в сети instagram украинская красотка опубликовала пикантный снимок, запечатлев свое отражение в зеркале. При этом Каменских позирует в нижнем белье черного цвета. На артистке лифчик и стринги, а также приспущенные штаны. Фото было сделано в ванной комнате.

Посмотреть пикантное фото Насти Каменских в нижнем белье можно здесь

Фото: instagram.com/kamenskux

“Morning, guyzzzzzzz”, - лаконично подписала снимок певица, желая всем доброго утра.

Поклонники исполнительницы также долго себя упрашивать не заставили и поспешили оставить комментарии под ее новым снимком:

“Супер фигура”

“Огонь какая Красотка”

“Давно не было, опять в трусах”

“Вах-вах-вах)”

“Шикарно выглядишь!”

“Невероятно красивая”

“Вот это огнище”

“Хороша, чертовка”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее фанаты Каменских отреагировали на ее резкую смену образа. Певица появилась на съемках одного шоу в парике с красными волосами.