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Очень похудела: Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 12:23
Очень похудела: Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских оригинально пожелала доброго утра

Настя Каменских после нескольких дней “затишья” наконец порадовала поклонников обновлением. И даже больше - пикантным обновлением в сети. А это действительно редкость в последнее время на страничке Насти. Все же в последнее время украинская исполнительница предпочитает показывать сценические наряды, хвастаться наградами и достижениями, а также презентовала на днях уникальный дуэт! Мама Насти и ее крестная отметили на днях премьеру творческого дуэта - песню “Подруга”. Кстати, автором текста выступил Потап.

После приятных поздравлений и комплиментов в адрес своих родных, Настя решила еще больше разогреть интерес публики. Так, на своей страничке в сети instagram украинская красотка опубликовала пикантный снимок, запечатлев свое отражение в зеркале. При этом Каменских позирует в нижнем белье черного цвета. На артистке лифчик и стринги, а также приспущенные штаны. Фото было сделано в ванной комнате.

Посмотреть пикантное фото Насти Каменских в нижнем белье можно здесь

Очень похудела: Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами

Фото: instagram.com/kamenskux

“Morning, guyzzzzzzz”, - лаконично подписала снимок певица, желая всем доброго утра.

Поклонники исполнительницы также долго себя упрашивать не заставили и поспешили оставить комментарии под ее новым снимком:

  • “Супер фигура”
  • “Огонь какая Красотка”
  • “Давно не было, опять в трусах”
  • “Вах-вах-вах)”
  • “Шикарно выглядишь!”
  • “Невероятно красивая”
  • “Вот это огнище”
  • “Хороша, чертовка”

Очень похудела: Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее фанаты Каменских отреагировали на ее резкую смену образа. Певица появилась на съемках одного шоу в парике с красными волосами.

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