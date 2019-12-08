"Украинская Рианна": фанаты Каменских отреагировали на ее резкую смену образа

Настя Каменских удивила поклонников ярким цветом волос
Популярная украинская певица Настя Каменских взбудоражила своих фанатов резкой сменой имиджа.
Во время очередного прямого эфира вокального шоу "Х-фактор" 32-летняя звезда появилась с огненно красными волосами.
Соответствующими снимками она поделилась на своей страничке в Instagram.
На фото звезду можно увидеть в наряде в тон нового цвета волос.
Друзі, дивитесь #xfactor? Я чекаю вас на @xfactorstb Сьогодні у нас ефір, присвячений 90м та 2000мЦей сезон надзвичайно сильний. Кожен учасник особливий і неповторний. Голосуйте за щирого та харизматичного Атнона Вельбоя @a.wellboy та за емоційного та артистичного Артема Забеліна @zzabelin ! Їм надзвичайно потрібна ваша підтримка, адже в шоу #xfactor все вирішуєте ви! Після того, як відправите смс напишіть, що думаєте про виступ моєї команди? Чий номер і пісня вам найбільше сподобались?
На звезде было кожаное мини-платье красного цвета, которое сделало образ еще более выразительным.
"Сегодня у нас эфир, посвященный девяностым и двухтысячных. Этот сезон очень сильный. Каждый участник особый и неповторимый", - написала в сети Настя.