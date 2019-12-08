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"Украинская Рианна": фанаты Каменских отреагировали на ее резкую смену образа

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.12.2019 - 10:15
"Украинская Рианна": фанаты Каменских отреагировали на ее резкую смену образа
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских удивила поклонников ярким цветом волос

Популярная украинская певица Настя Каменских взбудоражила своих фанатов резкой сменой имиджа.

Во время очередного прямого эфира вокального шоу "Х-фактор" 32-летняя звезда появилась с огненно красными волосами.

Соответствующими снимками она поделилась на своей страничке в Instagram.

На фото звезду можно увидеть в наряде в тон нового цвета волос.

Друзі, дивитесь #xfactor? Я чекаю вас на @xfactorstb Сьогодні у нас ефір, присвячений 90м та 2000мЦей сезон надзвичайно сильний. Кожен учасник особливий і неповторний. Голосуйте за щирого та харизматичного Атнона Вельбоя @a.wellboy та за емоційного та артистичного Артема Забеліна @zzabelin ! Їм надзвичайно потрібна ваша підтримка, адже в шоу #xfactor все вирішуєте ви! Після того, як відправите смс напишіть, що думаєте про виступ моєї команди? Чий номер і пісня вам найбільше сподобались?

Допис, поширений NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На звезде было кожаное мини-платье красного цвета, которое сделало образ еще более выразительным.

"Сегодня у нас эфир, посвященный девяностым и двухтысячных. Этот сезон очень сильный. Каждый участник особый и неповторимый", - написала в сети Настя.

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