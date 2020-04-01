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Последние рифмы в мои 33: MONATIK в свой день рождения посвятил стих коронавирусу

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Популярному артисту исполнилось 34 года

Дмитрий Монатик, как и все украинцы, придерживается карантина и режима изоляции вместе со своей семьей - женой Ириной и сыновьями Платоном и Даниилом. Артист с супругой с удовольствием придумывают, как бы развлечь малышей - так, они гуляют и прыгают на батуте во дворе, а также смотрят мюзиклы и устраивают веселые семейные танцы.

1 апреля MONATIK отмечает день рождения - ему исполняется 34 года. Дмитрий решил оригинальноп провести свое 33-летие и накануне вечером разместил в Instagram видео, в котором он спускается вниз по лестнице и декламирует стих собственного сочинения, посвященный коронавирусу и карантину.

При этом артист верит, что скоро все пройдет и наступит "здоровое время", а также пожелал всем здоровья.

"Который день на карантине...
Вирус упал на мир... злой... коронованный...
Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!
Так что, до скорого!
Ведь столько прекрасного всех нас
ждёт впереди!
Поставь новые цели и наяву их смотри!
Совсем скоро наступит действовать время!
Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле...
Всем здоровья!" - говорит MONATIK в ролике.

Видео: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Супруга исполнителя Ирина трогательно, но лаконично поздравила его на своей страничке. Она опубликовала эффектный черно-белый кадр с мужем и посвятила ему теплые строки.

"С днем рождения, моя любовь, моя Вселенная", - написала жена Монатика.

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Пользователи сети засыпали артиста поздравлениями с днем рождения и душевными пожеланиями.

  • С Днём рождения главный ритмолов...
  • с днём рождения, лучший (по праву!) исполнитель СНГ, никогда не теряй света и продолжай показывать его другим людям, будь счастлив
  • Дима, такие как ты, заставляют улыбаться чаще, с Днём Рождения МЭН
  • С Днём Рождения. Пусть каждый день будет солнечным и наполнен позитивом. Любим безумно
  • С днюшкой, лучший певец в Украине
  • С Праздником!!! С Днём Рождения. И ждём мы когда наступит мир и все будут здоровы. СИЛЬНО...
  • С днем рождения рождения, талантливый и невероятный!
  • С днём рождения,самый лучший артист, надеюсь я попаду на концерт, когда нибудь)
  • Какой Бусичка. С днём рождения
  • С днём рождения. Лучший из лучших. Мы ритмоловы мечтатели, потому что всё нужно делать с любовью и ритмом. Со всей любовь и уважением
  • С днём рождения Димааа. Вирус коронованный скоро победит витамин Д! И всё будет хорошо:)

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству.

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