Наши котики в восторге: MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству

Фото: Дмитрий Монатик с женой (instagram.com/monatik_official)

Артист с женой прививают малышам любовь к мюзиклам

Как и многие другие знаменитости, популярный артист Дмитрий Монатик (MONATIK) также придерживается карантина и остается дома вместе с женой Ириной и двумя сыновьями. Так как малыши еще довольно маленькие и требуют много внимания, им приходится все время придумывать, как же их развлечь. Ситуацию упрощает то, что музыкант с семьей живут в частном доме, так что дети могут побегать и поиграть во дворе.

Также Ирина и Дмитрий решили воспользоваться этим временем, чтобы начать приобщать сыновей к искусству. Начали они с мюзиклов, которые очень любят сами - к радости родителей, малышам они тоже пришлись по вкусу!

На своей странице в Instagram супруга артиста опубликовала милое видео с сыночками, которые увлеченно смотрят мюзикд "Кошки". Как обычно, дети сняты со спины - Монатик предпочитает пока что не показывать публике их лица.

"Мы с Димой @monatik_official обожаем мьюзиклы и детям ненавязчиво прививаем любовь к этому восхитительному искусству. Сегодня “The Cats”, наши котики в восторге", - написала довольная Ирина.

Видео: сыновья Дмитрия Монатика (instagram.com/irinamonatik)

Пользователи сети пришли в умиление от этой картины и оставили этой замечательной семье много теплых отзывов.

смотрят как завороженные

Самые лучшие

Самые любимые

Милые Монатики -милее всех котиков. Даже со спины

Главные зрители. Такие крохи))

Ваау. Молодцы)) #залишайтесьвдома

Так держать

Класс, так внимательно смотрят

Любимкии

Тоже такое люблю, смотреть и слушать

Какие умнички

Ой,давно хотела посмотреть ...спасибо за идею ,а то что вы любите мюзиклы видно по вашим шоу и клипам

у вас замечательная семья. Вы прекрасные

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее стильные MONATIK с женой блистали на красной дорожке церемонии награждения Brit Awards.