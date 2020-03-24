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Наши котики в восторге: MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 12:46
Наши котики в восторге: MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству
Фото: Дмитрий Монатик с женой (instagram.com/monatik_official)

Артист с женой прививают малышам любовь к мюзиклам

Как и многие другие знаменитости, популярный артист Дмитрий Монатик (MONATIK) также придерживается карантина и остается дома вместе с женой Ириной и двумя сыновьями. Так как малыши еще довольно маленькие и требуют много внимания, им приходится все время придумывать, как же их развлечь. Ситуацию упрощает то, что музыкант с семьей живут в частном доме, так что дети могут побегать и поиграть во дворе.

Также Ирина и Дмитрий решили воспользоваться этим временем, чтобы начать приобщать сыновей к искусству. Начали они с мюзиклов, которые очень любят сами - к радости родителей, малышам они тоже пришлись по вкусу!

На своей странице в Instagram супруга артиста опубликовала милое видео с сыночками, которые увлеченно смотрят мюзикд "Кошки". Как обычно, дети сняты со спины - Монатик предпочитает пока что не показывать публике их лица.

"Мы с Димой @monatik_official обожаем мьюзиклы и детям ненавязчиво прививаем любовь к этому восхитительному искусству. Сегодня “The Cats”, наши котики в восторге", - написала довольная Ирина.

Видео: сыновья Дмитрия Монатика (instagram.com/irinamonatik)

Пользователи сети пришли в умиление от этой картины и оставили этой замечательной семье много теплых отзывов.

  • смотрят как завороженные
  • Самые лучшие
  • Самые любимые
  • Милые Монатики -милее всех котиков. Даже со спины
  • Главные зрители. Такие крохи))
  • Ваау. Молодцы)) #залишайтесьвдома
  • Так держать
  • Класс, так внимательно смотрят
  • Любимкии
  • Тоже такое люблю, смотреть и слушать
  • Какие умнички
  • Ой,давно хотела посмотреть ...спасибо за идею ,а то что вы любите мюзиклы видно по вашим шоу и клипам
  • у вас замечательная семья. Вы прекрасные

Наши котики в восторге: MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее стильные MONATIK с женой блистали на красной дорожке церемонии награждения Brit Awards.

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