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Какие же милашки: жена MONATIK’а показала, как они проводят время на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.03.2020 - 17:31
Какие же милашки: жена MONATIK’а показала, как они проводят время на карантине
Фото: Дмитрий Монатик с женой (instagram.com/monatik_official)

Артист развлекает своих сыновей на свежем воздухе

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы множества людей, в том числе и знаменитостей. Из-за карантина и отмены концертов они вынуждены сидеть дома - впрочем, многие наоборот рады такой возможности провести больше времени с любимыми людьми. Так, Ирина Билык отправилась на прогулку с 4-летним сыном Табризом. Дмитрий Монатик (MONATIK) тоже с удовольствием развлекает своих сыновей.

Супруга артиста Ирина опубликовала на своей странице в Instagram очаровательное видео, в котором показала их семейные хроники карантина. Так как на улице солнечная погода, музыкант вместе с детьми дышит свежим воздухом во дворе. Один из мальчиков прыгает на батуте, а звездный папа наблюдает и подбадривает его. Второго сыночка можно увидеть играющим возле детского домика.

"Хроники #карантина или наконец-то полностью посвящены семье и детям... и миллионам идей в голове", - прокомментировала Ирина.

Видео: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinamonatik)

Поклонники пришли в умиление от этой картины и засыпали семейство теплыми отзывами.

  • Какие же милашки
  • Наконец-то
  • Самые любимые
  • Бережіть себе. Разом ми сила
  • @irinamonatik как прекрасно
  • Какие телепузики
  • Потрясающие
  • Какие вы чудесные. Мне кажется в этом карантине есть плюсы, люди начинают проводить больше времени с родными, это ведь так прекрасно
  • Любимые
  • Обожаю этих маленьких Монатик'ов
  • У нас так же! Спасибо создателю батутов)
  • Всем здоровья. Берегите себя и своих роднуличек

Какие же милашки: жена MONATIK’а показала, как они проводят время на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе.

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