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"Прекрасное семейство": MONATIK покорил сеть веселыми танцами с сыновьями

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 11:31
"Прекрасное семейство": MONATIK покорил сеть веселыми танцами с сыновьями
Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Артист явно не скучает дома на карантине и знает, как развлечь малышей

Мультиартист и отец двоих маленьких сыновей Дмитрий Монатик, известный также как MONATIK, придумывает все новые и новые способы, чем заняться дома на карантине вместе с семьей. Они с женой Ириной и детьми живут в частном доме, так что малыши играют и бегают во дворе на свежем воздухе. Также супруги начали приобщать сыновей к искусству и показывать им мюзиклы - так, "Кошки" пришлись мальчикам весьма по душе, что очень порадовало их родителей.

На этом Дмитрий не остановился и устроил с сыновьями веселые танцы прямо в гостиной перед телевизором. Забавное видео он опубликовал в своем Instagram. В ролике артист с малышами зажигает на танцполе под собственный хит "Кружит". Дети старательно и весьма умело повторяют движения за папой - явно талантом пошли в него!

"Который вечер мы танцуем, благодаря JustDance на PS4 !!! На карантине развлекает и открывает все новое и новое занятие. Спасает, в общем. Плюс! Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на PlayStation ? Представлял. Врать не буду. В моём понимании, даже не музыканта, а в амплуа #Шпиллер - это достижение! Что хотел сказать... самое время отыграться по полной с этой плойкой!!! Заюзаем однозначно!!! Будьте здоровы!!!" - поделился эмоциями довольный Монатик.

Видео: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/monatik_official)

Подписчики остались в полном восторге и отметили, что это - лучший танец, который они видели в жизни.

  • Классная семья
  • Ми ми мишные такие
  • Йому крутяк
  • Ха,очень круто и мило
  • Какие малыши
  • Такі милі
  • это невероятно!
  • Прекрасное семейство!
  • Скоро малі будуть як Діма, класні малі
  • Какие молодцы
  • Круто
  • Саме класно те що тепер є час для діток і родини
  • Отличное занятие на карантин
  • Які ж ви прекрасні
  • Ай,да молодцы
  • Крутий татусь!і діткам весело з ним!Всі кружать!

&quot;Прекрасное семейство&quot;: MONATIK покорил сеть веселыми танцами с сыновьями

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее стильные MONATIK с женой блистали на красной дорожке церемонии награждения Brit Awards.

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