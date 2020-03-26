"Прекрасное семейство": MONATIK покорил сеть веселыми танцами с сыновьями

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Артист явно не скучает дома на карантине и знает, как развлечь малышей

Мультиартист и отец двоих маленьких сыновей Дмитрий Монатик, известный также как MONATIK, придумывает все новые и новые способы, чем заняться дома на карантине вместе с семьей. Они с женой Ириной и детьми живут в частном доме, так что малыши играют и бегают во дворе на свежем воздухе. Также супруги начали приобщать сыновей к искусству и показывать им мюзиклы - так, "Кошки" пришлись мальчикам весьма по душе, что очень порадовало их родителей.

На этом Дмитрий не остановился и устроил с сыновьями веселые танцы прямо в гостиной перед телевизором. Забавное видео он опубликовал в своем Instagram. В ролике артист с малышами зажигает на танцполе под собственный хит "Кружит". Дети старательно и весьма умело повторяют движения за папой - явно талантом пошли в него!

"Который вечер мы танцуем, благодаря JustDance на PS4 !!! На карантине развлекает и открывает все новое и новое занятие. Спасает, в общем. Плюс! Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на PlayStation ? Представлял. Врать не буду. В моём понимании, даже не музыканта, а в амплуа #Шпиллер - это достижение! Что хотел сказать... самое время отыграться по полной с этой плойкой!!! Заюзаем однозначно!!! Будьте здоровы!!!" - поделился эмоциями довольный Монатик.

Видео: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/monatik_official)

Подписчики остались в полном восторге и отметили, что это - лучший танец, который они видели в жизни.

Классная семья

Ми ми мишные такие

Йому крутяк

Ха,очень круто и мило

Какие малыши

Такі милі

это невероятно!

Прекрасное семейство!

Скоро малі будуть як Діма, класні малі

Какие молодцы

Круто

Саме класно те що тепер є час для діток і родини

Отличное занятие на карантин

Які ж ви прекрасні

Ай,да молодцы

Крутий татусь!і діткам весело з ним!Всі кружать!

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее стильные MONATIK с женой блистали на красной дорожке церемонии награждения Brit Awards.