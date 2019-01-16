"Пошла в одном белье": Регина Тодоренко рассказала о "беременной" съемке для глянца

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая дала ценные советы, как одеваться во время беременности, чтобы скрыть животик

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о съемке для известного глянцевого журнала на пятом месяце беремености. Об этом она написала в Instagram.

Знаменитость также дала пару советов, как с помощью одежды грамотно скрыть намечающийся животик.

"На 5-м месяце мы снимали обложку журнала Glamour. У меня уже отчетливо был виден животик, но девочки-стилисты журнала очень умело не выставляли это на показ. Кстати, если вы хотите сместить акцент с округлившегося животика, сделать это можно с помощью пиджака oversize, платья с завышенной талией, худи и одеждой с принтами. За день до съемки мы со стилистами перемерили сотни вещей, так как в привычные размеры я уже давно не влезала", - поделилась она.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регина отметила, что в осенних вещах ей было очень жарко и постоянно хотелось их снять, поэтому она не заметила, как начала разгуливать только в белье. Сил и энергии у нее было так много, что колоссальная трудоспособность позволила ей активно и плодотворно отработать съемочное время.

"Так как обложка была осенняя, вещи были теплые, а мне же всё время было жарко и хотелось всё снять. Моя пиарщица постоянно говорила: "Я тебя прошу, не ходи голой!", а я и не замечала, что в одном белье пошла за печеньками. Как мне казалось, съемочная группа журнала меня немножечко жалела, но у меня был такой прилив энергии и так много сил, что я готова была снимать ещё 5 образов, еще одну обложку, а лучше две! Но мы справились быстро, всего часов за 6 и я надеюсь, что вы так же довольны результатом, который получился, как и я!" - с гордостью подытожила Тодоренко.

Подписчики молодой мамы начали делиться своими лайфхаками, которыми пользовались во время беременности, а также не упустили возможности сделать ведущей комплименты.

"Регина как всегда шикарна", "Беременность женщину украшает", "Фото красивое! А животика вообще не видно", "Регина, ты самая жизнерадостная и красивая девушка", "Удивительная женщина!", "Региночка, ты классная", "Шикарные фото вышли!" - писали комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, Регина Тодоренко рассказала о поездке в Лондон во время беременности. На свой день рождения она решила отправиться в европейскую столицу на концерт любимых исполнителей вместе с Владом Топаловым.

Ранее Регина Тодоренко поведала о том, что вернулась в спортзал, показав фото с тренировки.

К слову, Регина Тодоренко поделилась тревогами, вызванными стремительным набором лишних кило во время беременности.

Видео: РБК-Украина