"Энергии было за троих": Тодоренко о романтическом путешествии во время беременности

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что поездка в Лондон на втором триместре беременности принесла ей массу впечатлений

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о романтическом путешествии в Лондон на втором триместре беременности вместе с мужем Владом Топаловым. Об этом она написала на странице в Instagram.

К информативному посту девушка прикрепила совместное милое фото со своим возлюбленным. Пара сидит на подоконнике книжного магазина, держась за руки и глядя друг на друга влюбленным взглядом.

Звезда отметила, что, что в это время она была полна сил и энергии и даже успела не только погулять по городу, но и сходить на два концерта.

"На 2-м триместре врачи разрешили мне путешествовать, что, собственно, я и делала почти всё лето. Сил и энергии у меня было не то, что за двоих – за троих! И мы вместе с Владом Топаловым в мой День рождения отправились в Лондон на концерты Beyonce & Jay-Z и Ed Sheeran. Мы очень много ходили пешком по городу", - призналась Тодоренко.

На четвертом месяца у Регины перестало отекать тело, и она даже похудела, а интересное положение звезды выдавал только живот.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"На 4-м месяце я чувствовала себя как обычный человек, никаких признаков беременности, кроме разве что выпуклого живота, не было! К тому времени и отечность прошла, так что, мне кажется, я выглядела даже худее, чем была раньше", - поделилась путешественница.

Подписчики Тодоренко начали умиляться парочкой на фото, некотрые делились своими ощущениями в аналогичный период.

"Какие вы классные", "Идеальная пара", "Красавцы, лучшие, в мире лучше не найти", "Вы очень крутая пара", "Регина, смею Вас заверить, в любом состоянии (беременности или нет) Вы прекрасна. Есть ощущение внешней и внутренней мощнейшей красоты. Владу очень повезло! Просто картинок-красоток тьма-тьмущая! А Вы одна такая! Другой такой нет!" - восхищались комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своей маленькой радости – впервые после родов она вернулась к занятиям спортом.

К слову, Регина Тодоренко поделилась своими переживаниями из-за стремительного набора веса во время беременности.

Напомним, что Регина Тодоренко рассекретила главную причину, по которой долго скрывала свое интересное положение от поклонников.

Видео: РБК-Украина