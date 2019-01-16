"Пішла в одній білизні": Регіна Тодоренко розповіла про "вагітну" зйомку для глянцю

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча дала цінні поради, як одягатися під час вагітності, щоб приховати животик

Відома телеведуча та співачка Регіна Тодоренко розповіла про зйомки для відомого глянцевого журналу на п'ятому місяці вагітності. Про це вона написала в Instagram.

Знаменитість також дала кілька порад, як за допомогою одягу грамотно приховати животик.

"На 5-му місяці ми знімали обкладинку журналу Glamour. У мене вже виразно було видно животик, але дівчинки-стилісти журналу дуже вміло не виставляли це на показ. До речі, якщо ви хочете змістити акцент з кругленького животика, зробити це можна за допомогою піджака oversize, сукні із завищеною талією, худі і одягом з принтами. За день до зйомки ми зі стилістами змінили сотні речей, так як у звичні розміри я вже давно не влазила", - поділилася вона.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна зазначила, що в осінніх речах їй було дуже жарко і постійно хотілося їх зняти, тому вона не помітила, як почала розгулювати тільки в білизні. Сил та енергії у неї було так багато, що колосальна працездатність дозволила їй активно і плідно відпрацювати знімальний час.

"Так як обкладинка була осіння, речі були теплі, а мені весь час було жарко і хотілося все зняти. Моя піарниця постійно говорила: "Я прошу тебе, не ходи голою!", а я й не помічала, що в одній білизні пішла за печеньками. Як мені здавалося, знімальна група журналу мене трішечки жаліла, але у мене був такий прилив енергії і так багато сил, що я готова була знімати ще 5 образів, ще одну обкладинку, а краще дві! Але ми впоралися швидко, всього за 6 годин і я сподіваюсь, що ви задоволені результатом, який вийшов, як і я!" - з гордістю підсумувала Тодоренко.

Підписники молодої мами почали ділитися своїми лайфхаками, якими користувалися під час вагітності, а також не упустили можливості зробити ведучій компліменти.

"Регіна як завжди шикарна", "Вагітність прикрашає жінку", "Фото гарне! А животика взагалі не видно", "Регіна, ти сама життєрадісна і красива дівчина", "Дивна жінка!", "Региночка, ти класна", "Шикарні фото вийшли!" - писали коментатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, Регіна Тодоренко розповіла про поїздку в Лондон під час вагітності. На свій день народження вона вирішила відправитися в європейську столицю на концерт улюблених виконавців разом з Владом Топаловим.

Раніше Регіна Тодоренко повідомила про те, що повернулася в спортзал, показавши фото з тренування.

До слова, Регіна Тодоренко поділилася тривогами, викликаними стрімким набором зайвих кіло під час вагітності.

Відео: РБК-Україна