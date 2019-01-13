"Ела и плакала": Тодоренко назвала гигантскую цифру на весах после родов

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала, что за один прием пищи могла съесть 2,5 кг

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, сколько килограмм набрала за время вынашивания малыша. Она призналась, что не могла остановиться и все время кушала мучное. Теперь она весит на 18 кг больше, чем до беременности. Об этом она написала в своем Instagram.

Телеведущая призналась, что за время беременности ее пищевое поведение кардинально изменилось — она все время питалась только мучной едой, несмотря на то, что очень любила мясо.

"Отдельным пунктом мне хочется рассказать о своем питании во время беременности. Многие девушки в этот период садятся на диету, а я же, как и раньше, сидела на единственной диете – на хлебной! Всю беременность мне хотелось каких-то вкусных круасанов, булок, белого хлеба с маслом и хлеба с хлебом! На съемках в Италии я ела местную пиццу, плакала и просила: "Пожалуйста, можно еще?". По факту, это был просто кусок булки, политый томатным соусом со слайсом колбасы и сыра, а я ела и плакала от божественного вкуса. В основном я ела очень много, даже не смотря на токсикоз, который во время приема пищи проходил. Но в какой-то момент я совершенно перестала есть мясо. Хотя по жизни я - мясоед и даже часто шучу, что за время путешествий съела весь зоопарк, но во время беременности от мяса меня отвернуло. Я не могла смотреть ни на курицу, ни на индейку, которую так люблю, но переключилась на салаты и морепродукты", — пишет Тодоренко.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая также рассказала, каких вкусностей во время беременности ей хотелось больше всего.

"Однажды мне так захотелось раков, что я заказала домой 2,5 кг и сама съела их. И мне все время хотелось экзотических фруктов. Например, арбуз в середине апреля. Но где его возьмешь? Так что моя "беременная диета" состояла в основном из хлеба и картошки, которыми я могла питаться день и ночь. Видимо поэтому я и набрала эти "прекрасные" 18 кг", — добавила знаменитость.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что последствия беременности Регины Тодоренко коснулись даже ее супруга. Влад Топалов выглядит сильно постаревшим и истощенным.

Ранее Тодоренко раскрыла причину, по которой скрывала беременность.

Также Регина Тодоренко рассказала, как узнала о беременности.

Видео: РБК-Украина