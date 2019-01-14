"Наконец-то можно спорт": Регина Тодоренко похвасталась видео из тренажерного зала

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Для начала занятий певица выбрала легкие нагрузки

На своей страничке в Instagram телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно призналась на сколько килограмм она поправилась за беременность, рассказала своим подписчикам о том, что она уже занялась своей фигурой после родов. В Instagram-stories она опубликовала видео с тренажерного зала, в котором занималась на кардиотренажерах со своим мужем Владом Топаловым.

Скриншот: storis-публикация Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Приехала мама и у меня есть всего полтора часа на спорт. Муж вывез меня покачать попу, но ее пока еще нет она дряблая и дряхлая", - пошутила певица над своей фигурой.

Скриншот: storis-публикация Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Наконец-то можно спорт", - подписала телеведущая одно из видео.

"Вот так проходят мои занятия", - сказала она пританцовывая в спортивных бриджах и топе, которые подчеркнули фигуру молодой мамы. Подписчикам Регина показала только часть своей тренировки - немного кардионагрузок, после которых она отправилась в бассейн.

Скриншот: storis-публикация Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"А теперь поплыли", - объявила Регина, делая селфи-видео в купальнике и в очках для плавания.

Читайте также, муж Регины Тодоренко — Влад Топалов после родов жены, выглядит осунувшимся и истощенным, отметили поклонники звездной пары в соцсетях. Они считают, что недосып и уход за маленьким ребенком испортили внешность певца, и он стал выглядеть старше.

Кроме того, певец Влад Топалов "засветился" в объятиях модели, спровоцировав массу слухов и домыслов, которые сама модель не стала опровергать.

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