Популярный украинский певец женится на своем менеджере: пара вместе четрые года

Теперь артист снова женится, уже в третий раз. А для Даши это будет первый брак.

Пара вместе уже четыре года, а любимая Олега - менеджер исполнителя.

Кензов раскрыл подробности, как сделал девушке предложение. Это произошло как раз в день премьеры новой песни несколько месяцев назад. Певец попросил Дашу снять его на видео, чтобы они вместе сделали анонс композиции.

"Она снимала. Я хотел, чтобы она зафиксировала это на память, я пою, в какой-то момент просто перестал это делать, достал кольцо, и начал признаваться в любви. Нет, не было скрипача рядом. Это была проезжая часть. Дашу едва не сбила машина, потому что она удивилась и назад начала отходить", - рассказывает артист.

Олег добавил, что стал тогда на одно колено, говорил о том, что брак - это ответственно, "это серьезный шаг, и нужно не забывать, что есть жизнь".

"Короче, я стал занудой с годами", - улыбается он.

Олег Кензов (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Даша отметила, что предложение стало для нее большим сюрпризом.

"Я ни о чем не догадывалась, но мне ничего не нужно кроме руки и сердца для счастливой жизни. Вот такое красивое кольцо, как я мечтала. Все должно быть в первый раз. Это случилось. Кто умеет ждать, дожидается лучшего, вот что я вам скажу", - призналась девушка.

Будущие супруги не спешат со свадебной церемонией.

"Это моя первая свадьба, и поэтому мы немножко будем готовиться к ней дольше, но посмотрим, как будут складываться время и обстоятельства", - рассказала избранница певца.