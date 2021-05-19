Популярний український співак одружується на своєму менеджері: пара разом чотири роки

Тепер артист знову одружується, вже втретє. А для Дарії це буде перший шлюб.

Пара разом вже чотири роки, а кохана Олега - менеджер виконавця.

Кензов розкрив подробиці, як зробив дівчині пропозицію. Це сталося саме на день прем'єри нової пісні кілька місяців тому. Співак попросив Дарію зняти його на відео, щоб вони разом зробили анонс композиції.

"Вона знімала. Я хотів, щоб вона зафіксувала це на пам'ять, я співаю, в якийсь момент просто перестав це робити, дістав кільце, і почав зізнаватися в коханні. Ні, не було скрипаля поруч. Це була проїжджа частина. Дашу ледь не збила машина, тому що вона здивувалася і назад почала відходити", - розповідає артист.

Олег додав, що став тоді на одне коліно, говорив про те, що шлюб - це відповідально, "це серйозний крок, і потрібно не забувати, що є життя".

"Коротше, я став занудою з роками", - посміхається він.

Олег Кензов (фото: прес-служба телеканалу " Україна")

Дарія зазначила, що пропозиція стала для неї великим сюрпризом.

"Я ні про що не здогадувалася, але мені нічого не потрібно крім руки і серця для щасливого життя. Ось таке красиве кільце, як я мріяла. Все повинно бути вперше. Це сталося. Хто вміє чекати, чекає кращого, ось що я вам скажу", - зізналася дівчина.

Майбутнє подружжя не поспішає з весільною церемонією.

"Це моє перше весілля, і тому ми трошки будемо готуватися до нього довше, але подивимося, як будуть складатися час і обставини", - розповіла обраниця співака.