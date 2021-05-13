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Популярный украинский певец опозорился: не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)

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Киев, Четверг 13 мая 2021 16:43
Популярный украинский певец опозорился: не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео) Коллаж РБК-Украина: у Олега Кензова на премии YUNA 2021 не включился микрофон
Автор: Styler

В среду, 12 мая, состоялась десятая церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA 2021. Украинский музыкант Олег Кензов победил в номинации "Лучший эстрадный хит", и исполнил свою песню "Обстановка по кайфу" на сцене Дворца "Украина". При этом произошел конфуз, на начале песни микрофон не включился, а фонограма с записанным бэк-вокалом играла.

Артист около минуты ходил по сцене и ждал пока ему включат микрофон. Несмотря на это, Кензов не растерялся и попросил зал поддержать его. После чего ему бурно аплодировали. А дальше микрофон начал работать, и певец исполнил свой хит.

"Ну, было бы странно, если бы это случилось не со мной", - прокомментировал со сцены Кензов.

    На премии YUNA 2021 у Олега Кензова не включился микрофон (видео: YouTube)

    Пользователи сети также прокомментировали инцидент.

    • Мем года;
    • Большой молодец;
    • Олег ты супер!!!
    • Молодец, не растерялся;
    • Что это было?
    • Почему говорит он, а стыдно мне?
    • Круто, что его выключили, так и надо;
    • Что происходит? А почему он пытается быть похожим на кавказца? Насчет вокала - слаб. Но песня хит.

    Напомним, на музыкальной премии YUNA 2021 в номинации "Лучшая исполнительница года" победила украинская рэп-звезда Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко.

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