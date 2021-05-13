Популярный украинский певец опозорился: не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)
В среду, 12 мая, состоялась десятая церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA 2021. Украинский музыкант Олег Кензов победил в номинации "Лучший эстрадный хит", и исполнил свою песню "Обстановка по кайфу" на сцене Дворца "Украина". При этом произошел конфуз, на начале песни микрофон не включился, а фонограма с записанным бэк-вокалом играла.
Артист около минуты ходил по сцене и ждал пока ему включат микрофон. Несмотря на это, Кензов не растерялся и попросил зал поддержать его. После чего ему бурно аплодировали. А дальше микрофон начал работать, и певец исполнил свой хит.
"Ну, было бы странно, если бы это случилось не со мной", - прокомментировал со сцены Кензов.
На премии YUNA 2021 у Олега Кензова не включился микрофон (видео: YouTube)
Пользователи сети также прокомментировали инцидент.
- Мем года;
- Большой молодец;
- Олег ты супер!!!
- Молодец, не растерялся;
- Что это было?
- Почему говорит он, а стыдно мне?
- Круто, что его выключили, так и надо;
- Что происходит? А почему он пытается быть похожим на кавказца? Насчет вокала - слаб. Но песня хит.
Напомним, на музыкальной премии YUNA 2021 в номинации "Лучшая исполнительница года" победила украинская рэп-звезда Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко.
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