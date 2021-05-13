Популярный украинский певец опозорился: не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)

В среду, 12 мая, состоялась десятая церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA 2021. Украинский музыкант Олег Кензов победил в номинации "Лучший эстрадный хит", и исполнил свою песню "Обстановка по кайфу" на сцене Дворца "Украина". При этом произошел конфуз, на начале песни микрофон не включился, а фонограма с записанным бэк-вокалом играла.

Артист около минуты ходил по сцене и ждал пока ему включат микрофон. Несмотря на это, Кензов не растерялся и попросил зал поддержать его. После чего ему бурно аплодировали. А дальше микрофон начал работать, и певец исполнил свой хит.

"Ну, было бы странно, если бы это случилось не со мной", - прокомментировал со сцены Кензов.

На премии YUNA 2021 у Олега Кензова не включился микрофон (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.