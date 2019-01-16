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"Попа как у Ким": самые горячие фото "сзади" Насти Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 13:02
"Попа как у Ким": самые горячие фото "сзади" Насти Каменских
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица любит демонстрировать свою "пятую точку"

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно похвасталась фигурой на пляже, продолжает баловать поклонников горячими снимками с отдыха в Мексике. Особый акцент звезда нередко делает на своей "пятой точке" и даже завела специальный хештег "попакакуКим", намекая на пышные формы Ким Кардашьян, а также строчки из собственной песни. На своей странице в Instagram Настя поделилась новым пикантным снимком.

На фото артистка загорает на лежаке у бассейна, лежа на животе. В центре кадра оказались как раз-таки ее соблазнительные ягодицы.

Настя Каменских

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фаны по достоинству оценили фигуру звезды и оставили множество восторженных комментариев.

"Огонь, булочки пора переворачивать, иначе подгорят";

"Аппетитная красивая";

"Попа как у Ким!!!";

"Класс спасибо за яркое фото!!! Очень красивая девушка мечта мужчин"; 

"Фигура бомба! Молодец!";

"Попа круче, чем у Ким!!!";

"Идеальное тело";

"Как орех... Так и просится на грех...)))";

"Идеальный ракурс", - отметили подписчики певицы.

&quot;Попа как у Ким&quot;: самые горячие фото &quot;сзади&quot; Насти Каменских

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Каменских много сил и времени тратит, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, поэтому с удовольствием демонстрирует результаты в сети, желая вдохновить других девушек последовать ее примеру и заняться своей фигурой.

На ее страничке можно найти немало откровенных снимков с видом "сзади". LITE предлагает вам полюбоваться самыми яркими и "жаркими" фотографии Насти и ее аппетитной попы.

Попа Каменских&quot;Попа как у Ким&quot;: самые горячие фото &quot;сзади&quot; Насти Каменских&quot;Попа как у Ким&quot;: самые горячие фото &quot;сзади&quot; Насти Каменских&quot;Попа как у Ким&quot;: самые горячие фото &quot;сзади&quot; Насти Каменских&quot;Попа как у Ким&quot;: самые горячие фото &quot;сзади&quot; Насти Каменских&quot;Попа как у Ким&quot;: самые горячие фото &quot;сзади&quot; Насти Каменских

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее в сети восхитились естественной красотой Каменских. Певица показала последние дни своего отпуска.

Отметим, что фанаты Насти Каменских раскритиковали тропическую фотосессию певицы в Мексике.

Ранее мы сообщали о том, что Настя пожелала своим подписчикам быть смелее в новом году и не бояться перемен.

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