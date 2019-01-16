"Попа как у Ким": самые горячие фото "сзади" Насти Каменских

Певица любит демонстрировать свою "пятую точку"
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно похвасталась фигурой на пляже, продолжает баловать поклонников горячими снимками с отдыха в Мексике. Особый акцент звезда нередко делает на своей "пятой точке" и даже завела специальный хештег "попакакуКим", намекая на пышные формы Ким Кардашьян, а также строчки из собственной песни. На своей странице в Instagram Настя поделилась новым пикантным снимком.
На фото артистка загорает на лежаке у бассейна, лежа на животе. В центре кадра оказались как раз-таки ее соблазнительные ягодицы.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фаны по достоинству оценили фигуру звезды и оставили множество восторженных комментариев.
"Огонь, булочки пора переворачивать, иначе подгорят";
"Аппетитная красивая";
"Попа как у Ким!!!";
"Класс спасибо за яркое фото!!! Очень красивая девушка мечта мужчин";
"Фигура бомба! Молодец!";
"Попа круче, чем у Ким!!!";
"Идеальное тело";
"Как орех... Так и просится на грех...)))";
"Идеальный ракурс", - отметили подписчики певицы.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Каменских много сил и времени тратит, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, поэтому с удовольствием демонстрирует результаты в сети, желая вдохновить других девушек последовать ее примеру и заняться своей фигурой.
На ее страничке можно найти немало откровенных снимков с видом "сзади". LITE предлагает вам полюбоваться самыми яркими и "жаркими" фотографии Насти и ее аппетитной попы.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее в сети восхитились естественной красотой Каменских. Певица показала последние дни своего отпуска.
Отметим, что фанаты Насти Каменских раскритиковали тропическую фотосессию певицы в Мексике.
Ранее мы сообщали о том, что Настя пожелала своим подписчикам быть смелее в новом году и не бояться перемен.
Настя Каменских: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)