"Затмила солнце": Каменских на пляже похвасталась идеальной фигурой

Настя Каменских блеснула точеной фигурой на мексиканском пляже
Популярная украинская певица NK (под таким псевдонимом Настя Каменских сейчас строит сольную карьеру) продолжает делиться яркими фото с побережья солнечной Мексики.
Посетив музеи и памятные места курорта на полуострове Юкатан Настя Каменских, наконец, решила порадовать поклонников пляжными фото в купальнике из трендовых пайеток. Ракурс для снимка певица выбрала довольно необычный — спиной к солнцу, так что солнечный свет, обрисовал фигуру артистки, четко выделил и подчеркнул идеальные формы певицы. Что сразу же отметили поклонники.
Фото: Латиноамериканский отдых Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)
Скриншот: комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Настя! Ты супер!", - восхитился подписчик alekseyche74.
"Аппетитка", - оценил bake7577.
"Красивая", - похвалил evgeniy_vinnitskiy.
"Богиня", - согласился с предыдущими комментаторами vaniachebotarev163
Настя Каменских в последнее время действительно удивляет стройными ножами и плоским животиком. Еще бы, как создатель коллекции спортивной одежды, она должна быть примером для своих поклонников и держать себя в форме.
Скриншот: комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Период в жизни у Насти такой. Похудела, труд тяжелый. Хочется похвастаться", - подчеркнула liudmilakushtym.
"Красивенько", - прокомментировал satiivi
"Красотка ты великолепна", - оценил фото antoxin11.
Некоторые из поклонников написали в комментариях, что Настя подобно богине затмевает мексиканское солнце.
Скриншот: комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Ты супер красавица !!!!!", - написал rushan_ibhiev
"Настя, йопта, ти затмила сонце!", - восторгается slavopas.
Напомним ранее мы писали, что Настя Каменских заинтриговала неоднозначной подписью к фото с отдыха, в которой намекнул, что фотографом был ее любимый.
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