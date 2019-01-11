"Затмила солнце": Каменских на пляже похвасталась идеальной фигурой

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских блеснула точеной фигурой на мексиканском пляже

Популярная украинская певица NK (под таким псевдонимом Настя Каменских сейчас строит сольную карьеру) продолжает делиться яркими фото с побережья солнечной Мексики.

Посетив музеи и памятные места курорта на полуострове Юкатан Настя Каменских, наконец, решила порадовать поклонников пляжными фото в купальнике из трендовых пайеток. Ракурс для снимка певица выбрала довольно необычный — спиной к солнцу, так что солнечный свет, обрисовал фигуру артистки, четко выделил и подчеркнул идеальные формы певицы. Что сразу же отметили поклонники.

Фото: Латиноамериканский отдых Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

Скриншот: комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Настя! Ты супер!", - восхитился подписчик alekseyche74.

"Аппетитка", - оценил bake7577.

"Красивая", - похвалил evgeniy_vinnitskiy.

"Богиня", - согласился с предыдущими комментаторами vaniachebotarev163

Настя Каменских в последнее время действительно удивляет стройными ножами и плоским животиком. Еще бы, как создатель коллекции спортивной одежды, она должна быть примером для своих поклонников и держать себя в форме.

Скриншот: комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Период в жизни у Насти такой. Похудела, труд тяжелый. Хочется похвастаться", - подчеркнула liudmilakushtym.

"Красивенько", - прокомментировал satiivi

"Красотка ты великолепна", - оценил фото antoxin11.

Некоторые из поклонников написали в комментариях, что Настя подобно богине затмевает мексиканское солнце.

Скриншот: комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ты супер красавица !!!!!", - написал rushan_ibhiev

"Настя, йопта, ти затмила сонце!", - восторгается slavopas.

Напомним ранее мы писали, что Настя Каменских заинтриговала неоднозначной подписью к фото с отдыха, в которой намекнул, что фотографом был ее любимый.

Кроме того, мы сделали подборку сочных украинских красавиц в соблазнительных купальниках. Проголосуй, кто из них самая знойная, Настя Каменских, Даша Астафьева, Катя Осадчая или может быть другая знаменитость?

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