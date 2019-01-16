"Попа як у Кім": найгарячіші фото Насті Каменських

Співачка любить демонструвати свою "п'яту точку"
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно похвалилася фігурою на пляжі, продовжує балувати шанувальників гарячими знімками з відпочинку в Мексиці. Особливий акцент зірка нерідко робить на своїй "п'ятій точці" і навіть завела спеціальний хештег "попакакуКим", натякаючи на пишні форми Кім Кардашьян, а також рядки з власної пісні. На своїй сторінці в Instagram Настя поділилася новим пікантним знімком.
На фото артистка засмагає на лежаку біля басейну, лежачи на животі. В центрі кадру виявилися якраз-таки її спокусливі сідниці.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фани оцінили фігуру зірки і залишили безліч захоплених коментарів.
"Вогонь, булочки пора перевертати, інакше підгорять";
"Апетитна красива";
"Попа як у Кім!!!";
"Клас спасибі за яскраве фото!!! Дуже красива дівчина мрія чоловіків";
"Фігура бомба! Молодець!";
"Попа крутіше, ніж у Кім!!!";
"Ідеальне тіло";
"Як горіх... Так і проситься на гріх...)))";
"Ідеальний ракурс", - зазначили передплатники співачки.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Каменських багато сил і часу витрачає, щоб підтримувати себе в хорошій формі, тому із задоволенням демонструє результати в мережі, бажаючи надихнути інших дівчат наслідувати її приклад і зайнятися своєю фігурою.
На її сторінці можна знайти чимало відвертих знімків з виглядом "ззаду". LITE пропонує вам помилуватися на найяскравіші і "спекотні" фотографії Насті і її апетитно] попи.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше у мережі захопилися природною красою Каменських. Співачка показала останні дні своєї відпустки.
Зазначимо, що фанати Насті Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки в Мексиці.
Раніше ми повідомляли про те, що Настя побажала своїм підписникам бути сміливішими у новому році і не боятися змін.
Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)