"Вкусненькая конфетка": в сети восхитились естественной красотой Каменских

Настя Каменских (фото: РБК-Украина)

Певица прощается с последними днями отдыха

Известная украинская певица Настя Каменских выложила новое фото в Instagram. В этот раз звезда позирует не на тропическом пляже Мексики. Судя по подписи к фото, дни отпуска Насти подходят к концу.

На фото певица, одетая в белую блузку и джинсы, естественно улыбается в камеру. Пользователи отметили "ангельскую" улыбку Насти, а также естественный макияж звезды.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Последние дни такие сладкие", - подписала Каменских фото.

Фолловеры восхитились очарованием девушки. Они оставили множество восторженных комментариев.

"Шикарная", - умиляется smalko_irina.

"Вкусная конфетка", - пишет otv_vinipyx.

"Потрясающе-красивая. Тащусь от нее и ее сногсшибательной улыбки", - восхищается efremov.kosta.

"Настенька, Вы просто красавица. Люблю Вас и целую", - любуется oleksandrborisovichlitvinov.

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно Настя Каменских сказала, что думает о слухах относительно создания нового дуэта.

Ранее мы сообщали о том, что Настя пожелала своим подписчикам быть смелее в новом году и не бояться перемен.

Также певица рассказала о том, какую роль в создании проекта NK сыграл Потап.