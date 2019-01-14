"Вкусненькая конфетка": в сети восхитились естественной красотой Каменских

Певица прощается с последними днями отдыха
Известная украинская певица Настя Каменских выложила новое фото в Instagram. В этот раз звезда позирует не на тропическом пляже Мексики. Судя по подписи к фото, дни отпуска Насти подходят к концу.
На фото певица, одетая в белую блузку и джинсы, естественно улыбается в камеру. Пользователи отметили "ангельскую" улыбку Насти, а также естественный макияж звезды.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)
"Последние дни такие сладкие", - подписала Каменских фото.
Фолловеры восхитились очарованием девушки. Они оставили множество восторженных комментариев.
"Шикарная", - умиляется smalko_irina.
"Вкусная конфетка", - пишет otv_vinipyx.
"Потрясающе-красивая. Тащусь от нее и ее сногсшибательной улыбки", - восхищается efremov.kosta.
"Настенька, Вы просто красавица. Люблю Вас и целую", - любуется oleksandrborisovichlitvinov.
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Напомним, недавно Настя Каменских сказала, что думает о слухах относительно создания нового дуэта.
Ранее мы сообщали о том, что Настя пожелала своим подписчикам быть смелее в новом году и не бояться перемен.
Также певица рассказала о том, какую роль в создании проекта NK сыграл Потап.