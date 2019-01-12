"Сочная-молочная": фанаты Каменских раскритиковали тропическую фотосессию певицы

Поклонники певицы считают, что она поправилась
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно похвасталась фигурой на пляже, опубликовала в соцсети свою новую фотосессию. На фотографиях артистка предстала в цветастом купальнике на фоне тропических растений. У звезды яркий купальник и персиковый маникюр. Подписчики Насти раскритиковали ее фигуру и считают, что она в последнее время сильно поправилась и выглядит довольно "сочно".
"Сочная-молочная", - написал m_1_07_.
"Опять поправилась. Нужно уже брать себя в руки после новогодних праздников", - порекомендовала sil_inna.
"Сочная,о таких говорят "кровь с молоком", - отметила alinochka.shkroba.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Подписчики решили обсудить не только фигуру певицы, но и купальник. Многие считают, что фасон неудачный.
"Купальник - г***о полное", - написал evgeniikorolenok.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя на фоне бананов (instagram.com/kamenskux)
Но не все комментаторы так воинственно и критично настроены. Некоторые уверены, что Насте просто завидуют.
"И если кто-то скажет, что это пошло или не красиво. То я скажу, что они просто завидуют!" - высказалась alina_eduardovna.
"Настенька, вы такая красотка, а у вас бывают неудачные фото?" - спросила elenafrey25.
"Сногсшибательная красотка", - прокомментировала elena___pikul.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Как мы ранее писали, Настя Каменских заинтриговала неоднозначной подписью к фото с отдыха, в которой намекнул, что фотографом был ее любимый.
Кроме того, мы сделали подборку сочных украинских красавиц в соблазнительных купальниках.