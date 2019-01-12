"Сочная-молочная": фанаты Каменских раскритиковали тропическую фотосессию певицы

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы считают, что она поправилась

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно похвасталась фигурой на пляже, опубликовала в соцсети свою новую фотосессию. На фотографиях артистка предстала в цветастом купальнике на фоне тропических растений. У звезды яркий купальник и персиковый маникюр. Подписчики Насти раскритиковали ее фигуру и считают, что она в последнее время сильно поправилась и выглядит довольно "сочно".

"Сочная-молочная", - написал m_1_07_.

"Опять поправилась. Нужно уже брать себя в руки после новогодних праздников", - порекомендовала sil_inna.

"Сочная,о таких говорят "кровь с молоком", - отметила alinochka.shkroba.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики решили обсудить не только фигуру певицы, но и купальник. Многие считают, что фасон неудачный.

"Купальник - г***о полное", - написал evgeniikorolenok.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя на фоне бананов (instagram.com/kamenskux)

Но не все комментаторы так воинственно и критично настроены. Некоторые уверены, что Насте просто завидуют.

"И если кто-то скажет, что это пошло или не красиво. То я скажу, что они просто завидуют!" - высказалась alina_eduardovna.

"Настенька, вы такая красотка, а у вас бывают неудачные фото?" - спросила elenafrey25.

"Сногсшибательная красотка", - прокомментировала elena___pikul.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Как мы ранее писали, Настя Каменских заинтриговала неоднозначной подписью к фото с отдыха, в которой намекнул, что фотографом был ее любимый.

Кроме того, мы сделали подборку сочных украинских красавиц в соблазнительных купальниках.