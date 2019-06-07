Попа как у Ким: Потап показал Каменских топлесс в крошечных бикини

Потап и Настя Каменских даже по возвращению из Турции, где они провели медовый месяц, не перестают наслаждаться обществом друг друга и демонстрировать поклонникам нежность, романтику и страсть. Они без стеснения делятся совместными снимками, ведь теперь нет необходимости таиться и прятаться - звезды официально узаконили отношения и признались в чувствах друг к другу. Но Потап по-настоящему удивил поклонников, опубликовав весьма пикантное фото жены, сделанное прямо во дворе их загородного дома. Снимком рэпер поделился на своей странице в Instagram.

Настя плавает на матраце в бассейне на заднем дворе. Она лежит на животе так, что на снимке можно легко рассмотреть ее упругие ягодицы в миниатюрных стрингах, а также заметить, что певица предпочитает принимать солнечные ванны топлесс. Компанию ей составляет четырехлапый друг, который также взобрался на матрац и положил передние лапы на спину хозяйке.

"Обед", - решил назвать снимок Потап, что дало его поклонникам повод для пикантных шуток и различных острот.

Подписчики продюсера оценили прелести его очаровательной звездной супруги и принялись заспать ее комплиментами, попутно демонстрируя прекрасное чувство юмора.

"Хорош обед у Вас, Алексей! Так сказать "на стол накрыто"!", "Сколько секса", "Стиль собачки", "Какие вы классные", "Кайф", "Красотка", "Омг, Настя на обед", "Агонь!", "Сиеста", "Прекрасная!", "Ну, Мега крутая пара! Даже не представляю, какие крытые дети у Вас будут!" - писали фолловеры.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Кстати, Потап похвастался блюдом, приготовленным Настей Каменских собственноручно. Он заявил, что его жена не только хорошая певица, но и отличная хозяйка.

Ранее Потап умилил и одновременно позабавил сеть свадебным кадром. На фото рэпер несет Каменских на руках, а его выражение лица и эмоции поклонники оценили двояко.