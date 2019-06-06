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"Выражение лица – бесценно": Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2019 - 10:26
"Выражение лица – бесценно": Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Потапа поспешили немного подшутить

Потап и Настя Каменских продолжают в буквальном смысле засыпать своих поклонников яркими фото-моментами с прошедшей свадьбы (напомним, торжество прошло 23 мая). Интересно, что в последнее время более активно радует подписчиков именно счастливый Потап. Так, на своей instagram-страничке украинский музыкант показала очередной трогательный момент одного из самых важных моментов в своей жизни.

На фото видим, как Потап несет на руках свою возлюбленную. Именно так он унес ее от алтаря, где звездная пара поклялась друг другу в вечной любви и официально стали мужем и женой. После обещаний и обмена кольцами Потап подхватил Настю на руки и унес ее под аплодисментами десятка гостей. Сама же Каменских также выглядит невероятно счастливо.

"Ношу ее на руках", - трогательно подписал снимок Потап.

Потап и Настя Каменских во время свадьбы

Потап и Настя Каменских во время свадьбы (фото: instagram.com/realpotap)

Кстати, ранее в сети появилась короткая видеозапись этого момента – когда Потап носил Настю на руках.

Подписчики Потапа и поклонники пары также поспешили оставить комментарии под новым снимком. При этом некоторые решили и подшутить немного с выражения лица Потапа:

  • "Тот момент, когда поднял ее на руки, но понял по лицу, что это было зря))"
  • "Носи конечно, она что, зря по утрам бегала, вес сбрасывала… Шучу) Так и должно быть, мужчины многие уже призабыли про это"
  • "Такое выражение лица, как будто она там 100 весит"
  • "Леш, ты такой тут счастливый!"
  • "Самая красивая жена"
  • "Такие счастливые"
  • "Такую девушку только на руках носить нужно"
  • "Я некогда не забуду это событие"
  • "А туфли, то какие!"
  • "Всегда знала, что вы поженитесь"
  • "Что-то напрягся однако Потап"
  • "Молодец, так и нужно. Береги ее, она самая лучшая и искренняя девушка на свете"
  • "Счастливые! Классная свадьба!"

А вот Настя пока что новых фото со свадьбы не публикует. Каменских только показала парочку снимков со съемок клипа Потапа "Константа". Отметим, что клип "Константа" – это признание Потапа в любви к Насте.

Отметим, что до этого Настя Каменских в белье похвасталась семейным рекордом. Клип "Константа" собрал больше 4 млн просмотров!  

Настя Каменских

Настя Каменских

Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также предлагаем посмотреть на еще несколько моментов со свадьбы Потапа и Насти:

&quot;Выражение лица – бесценно&quot;: Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото

Свадьба Потапа и Насти

&quot;Выражение лица – бесценно&quot;: Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото

Свадьба Потапа и Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских взбудоражили сеть страстными объятиями. Пара тогда расслаблялась на яхте. 

Также Потап и Настя Каменских позабавили фото с медведем

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